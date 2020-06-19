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Секретарь ОП предложила подготовить новую редакцию регламента палаты
Общественной палате РФ необходимо скорректировать свой регламент, чтобы он "отвечал вызовам времени", заявила секретарь ОП Лидия Михеева РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:43
лидия михеева
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лидия михеева, общественная палата рф, общество

Секретарь ОП предложила подготовить новую редакцию регламента палаты

11:43 19.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Общественной палате РФ необходимо скорректировать свой регламент, чтобы он "отвечал вызовам времени", заявила секретарь ОП Лидия Михеева
На заседании в пятницу Михеева была вновь выбрана секретарем Общественной палаты РФ. В ходе своего выступления она отметила, что все полномочия палаты требуют "грамотного отражения в регламенте".
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"Под федеральным законом, которым мы руководствуемся, есть ещё наш собственный регламент. Документ старый, очень много лет назад был написан, в прежних условиях, когда гражданское общество только строилось, архаичный, противоречивый. И я бы хотела, чтобы наша межкомиссионная группа по этике и регламенту им занялась. Я бы предложила им подготовить новую редакцию регламента, которая бы отвечала вызовам времени", - заявила Михеева.
Список нового состава ОП РФ был оглашён 16 июня, его полномочия продлятся до 2023 года. В результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%. При этом состав президентской квоты обновился ровно на 50%, региональной квоты — на 45%.
"Для седьмого состава (предлагаю провести) специальный проектный семинар, на котором мы могли бы обсудить планы, наметить результаты, которых мы хотим добиться. И есть предложение такой проектный семинар провести в сентябре этого года", - добавила секретарь ОП РФ.
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Лидия МихееваОбщественная палата РФОбщество
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