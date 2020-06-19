Секретарь ОП предложила подготовить новую редакцию регламента палаты

"Под федеральным законом, которым мы руководствуемся, есть ещё наш собственный регламент. Документ старый, очень много лет назад был написан, в прежних условиях, когда гражданское общество только строилось, архаичный, противоречивый. И я бы хотела, чтобы наша межкомиссионная группа по этике и регламенту им занялась. Я бы предложила им подготовить новую редакцию регламента, которая бы отвечала вызовам времени", - заявила Михеева.