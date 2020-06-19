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Госконтроль Белоруссии передал материалы дел в отношении Бабарико в ГП
Материалы уголовных дел в отношении претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и еще ряда нынешних и бывших сотрудников Белгазпромбанка переданы РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:55
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
виктор бабарико
виталий ермошин
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генеральная прокуратура рф
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дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, виталий ермошин, александр лукашенко, минск, в мире, генеральная прокуратура рф, белоруссия

Госконтроль Белоруссии передал материалы дел в отношении Бабарико в ГП

11:40 19.06.2020 (обновлено: 11:55 19.06.2020)
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© AP Photo / Sergei GritsВиктор Бабарико
Виктор Бабарико
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Материалы уголовных дел в отношении претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и еще ряда нынешних и бывших сотрудников Белгазпромбанка переданы в Генпрокуратуру республики, заявили РИА Новости в пятницу в Комитете госконтроля (КГК).
"Материалы уголовных дел в отношении бывших и нынешних работников Белгазпромбанка, в том числе его руководства, переданы в генеральную прокуратуру Белоруссии", - сказал собеседник агентства.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Бабарико возглавлял этот банк на протяжении 20 лет. Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан, по данным КГК, в связи с тем, что являлся "организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". Вместе с политиком был задержан и его сын Эдуард, который значится руководителем его инициативной группы по выдвижения кандидатом в президенты.
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Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, на которых баллотируется Бабарико, между собой никак не связаны.
Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа. В рамках политической кампании по 19 июня включительно 13 претендентов на высший государственный пост собирают подписи для своего выдвижения кандидатами. В четверг Ермошина сообщила, что к настоящему времени два политика сдали в территориальные избиркомы необходимое число подписей – Бабарико и действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Минимум для регистрации составляет 100 тысяч достоверных подписей избирателей. Решение о регистрации кандидатами будет принимать ЦИК.
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Дело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкВиктор БабарикоВиталий ЕрмошинАлександр ЛукашенкоМинскВ миреГенеральная прокуратура РФБелоруссия
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