Госконтроль Белоруссии передал материалы дел в отношении Бабарико в ГП

"Материалы уголовных дел в отношении бывших и нынешних работников Белгазпромбанка, в том числе его руководства, переданы в генеральную прокуратуру Белоруссии", - сказал собеседник агентства.

Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, на которых баллотируется Бабарико, между собой никак не связаны.