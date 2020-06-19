Адвокат рассказал, кто ведет процесс по делу Бабарико

"Могу подтвердить, что Виктор Бабарико находится в КГБ. СИЗО КГБ - как место содержания и КГБ - как орган, ведущий процесс", - сказал адвокат.

Он не уточнил нынешнюю роль департамента финарасследований комитета госконтроля, а также то, в каком статусе находится Бабарико - подозреваемого или обвиняемого.