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Адвокат рассказал, кто ведет процесс по делу Бабарико
Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, которого в четверг задержали сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:38
дело белгазпромбанка
президентская кампания в белоруссии
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
дело белгазпромбанка, президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, белоруссия, в мире

Адвокат рассказал, кто ведет процесс по делу Бабарико

11:38 19.06.2020
723
© AP Photo / Sergei GritsВиктор Бабарико
Виктор Бабарико
© AP Photo / Sergei Grits
Виктор Бабарико. Архивное фото
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, которого в четверг задержали сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии, находится в СИЗО КГБ, ведомство является "органом, ведущим процесс", сообщил РИА Новости один из адвокатов политика Дмитрий Лаевский.
"Могу подтвердить, что Виктор Бабарико находится в КГБ. СИЗО КГБ - как место содержания и КГБ - как орган, ведущий процесс", - сказал адвокат.
Он не уточнил нынешнюю роль департамента финарасследований комитета госконтроля, а также то, в каком статусе находится Бабарико - подозреваемого или обвиняемого.
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Дело БелгазпромбанкаПрезидентская кампания в БелоруссииВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
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