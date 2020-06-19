https://ria.ru/20200619/1573174698.html
Адвокат рассказал, кто ведет процесс по делу Бабарико
Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, которого в четверг задержали сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:38
2020-06-19T11:38
дело белгазпромбанка
президентская кампания в белоруссии
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200618/1573124713.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573143131_0:0:3047:1714_1400x0_80_0_0_4bbb2d55b5399d26fa64ee927631b1b5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дело белгазпромбанка, президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, белоруссия, в мире