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Ширвиндт останется на посту худрука Театра Сатиры до конца сезона
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт сообщил РИА Новости, что пока не собирается покидать свой пост, сейчас он находится в театре на... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:40
культура
театр
новости культуры
театр сатиры (москва)
александр ширвиндт
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, новости культуры, театр сатиры (москва), александр ширвиндт, александр кибовский

Ширвиндт останется на посту худрука Театра Сатиры до конца сезона

11:36 19.06.2020 (обновлено: 11:40 19.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт сообщил РИА Новости, что пока не собирается покидать свой пост, сейчас он находится в театре на репетиции.
"Когда уйду и куда уйду, никто не знает. Но сейчас сижу в театре и репетирую", - сказал он.
Он отметил, что слухи о его уходе ходят давно. "Когда-нибудь, конечно, придется уходить, но куда - на тот свет или в другое место - не знаю", - заключил Ширвиндт.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что Ширвиндт уйдет с поста худрука театра и останется в почетной должности президента.
"Вчера мы встречались с Александром Анатольевичем, и разговора об этом не было. Во всяком случае этот сезон Александр Анатольевич доработает до конца на посту художественного руководителя. Сегодня у нас предстоит встреча с главой департамента культуры города Москвы Александром Кибовским, о чем конкретно пойдет речь, я пока сказать не могу. Все будет известно чуть позже", - сказал директор Театра Сатиры Мамед Агаев.
Ранее в интервью РИА Новости Ширвиндт сообщал, что к определенному возрасту невольно начинаешь задумываться об уходе.
Главный режиссер театра Российской армии Борис Морозов во время закладки мемориальной звезды народной артистки СССР Любови Добржанской в зрительском фойе Центрального академического театра Российской Армии по случаю 90-летия театра.
17 июня, 11:59Культура
Главный режиссер Театра Российской Армии Борис Морозов покидает свой пост
900106
КультураТеатрНовости культурыТеатр сатиры (Москва)Александр ШирвиндтАлександр Кибовский
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