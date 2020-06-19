Ширвиндт останется на посту худрука Театра Сатиры до конца сезона

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт сообщил РИА Новости, что пока не собирается покидать свой пост, сейчас он находится в театре на репетиции.

"Когда уйду и куда уйду, никто не знает. Но сейчас сижу в театре и репетирую", - сказал он.

Он отметил, что слухи о его уходе ходят давно. "Когда-нибудь, конечно, придется уходить, но куда - на тот свет или в другое место - не знаю", - заключил Ширвиндт.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что Ширвиндт уйдет с поста худрука театра и останется в почетной должности президента.

"Вчера мы встречались с Александром Анатольевичем, и разговора об этом не было. Во всяком случае этот сезон Александр Анатольевич доработает до конца на посту художественного руководителя. Сегодня у нас предстоит встреча с главой департамента культуры города Москвы Александром Кибовским, о чем конкретно пойдет речь, я пока сказать не могу. Все будет известно чуть позже", - сказал директор Театра Сатиры Мамед Агаев.