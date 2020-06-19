https://ria.ru/20200619/1573174580.html
Ширвиндт останется на посту худрука Театра Сатиры до конца сезона
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт сообщил РИА Новости, что пока не собирается покидать свой пост, сейчас он находится в театре на... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:36
2020-06-19T11:40
культура
театр
новости культуры
театр сатиры (москва)
александр ширвиндт
александр кибовский
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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театр, новости культуры, театр сатиры (москва), александр ширвиндт, александр кибовский
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт сообщил РИА Новости, что пока не собирается покидать свой пост, сейчас он находится в театре на репетиции.
"Когда уйду и куда уйду, никто не знает. Но сейчас сижу в театре и репетирую", - сказал он.
Он отметил, что слухи о его уходе ходят давно. "Когда-нибудь, конечно, придется уходить, но куда - на тот свет или в другое место - не знаю", - заключил Ширвиндт.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что Ширвиндт уйдет с поста худрука театра и останется в почетной должности президента.
"Вчера мы встречались с Александром Анатольевичем, и разговора об этом не было. Во всяком случае этот сезон Александр Анатольевич доработает до конца на посту художественного руководителя. Сегодня у нас предстоит встреча с главой департамента культуры города Москвы Александром Кибовским, о чем конкретно пойдет речь, я пока сказать не могу. Все будет известно чуть позже", - сказал директор Театра Сатиры Мамед Агаев.
Ранее в интервью РИА Новости Ширвиндт сообщал, что к определенному возрасту невольно начинаешь задумываться об уходе.