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Более 103 тысяч тонн загрязненного грунта вывезли с места ЧП в Норильске
Свыше 103 тысяч тонн загрязненного грунта вывезли специалисты с места разлива дизельного топлива в Норильске, сообщил РИА Новости в пятницу представитель... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:31
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

Более 103 тысяч тонн загрязненного грунта вывезли с места ЧП в Норильске

11:31 19.06.2020
95
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Свыше 103 тысяч тонн загрязненного грунта вывезли специалисты с места разлива дизельного топлива в Норильске, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
"В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 с начала работ после аварии вывезли 103 тысячи 314 тонн загрязненного грунта, в том числе за минувшие сутки - 3 тысячи 727 тонн", - сказал собеседник агентства.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Илья Шестаков
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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