В Кузбассе пятнадцатилетняя девочка умерла на улице

"Девятнадцатого июня в 4 часа 25 минут (00.25 мск) поступило сообщение о смерти 15-летней девочки на одной из улиц города Мариинска. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – сообщает ведомство.