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В Кузбассе пятнадцатилетняя девочка умерла на улице
Пятнадцатилетняя девочка умерла на улице в городе Мариинске Кемеровской области, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального СУСК... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:29
мариинск
кемеровская область
происшествия
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РИА Новости
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мариинск, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе пятнадцатилетняя девочка умерла на улице

11:29 19.06.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КЕМЕРОВО, 19 июн - РИА Новости. Пятнадцатилетняя девочка умерла на улице в городе Мариинске Кемеровской области, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
"Девятнадцатого июня в 4 часа 25 минут (00.25 мск) поступило сообщение о смерти 15-летней девочки на одной из улиц города Мариинска. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – сообщает ведомство.
По предварительным данным, потерпевшая вдыхала газ из баллона. Местный житель, проезжавший на автомобиле, увидел, что ребенку стало плохо, и вызвал полицию. Позже медицинские работники констатировали смерть подростка.
Отмечается, что по предварительной информации, девочка на профилактическом учете не состояла, воспитывалась матерью. В рамках проверки будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагической гибели подростка.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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