В Кузбассе пятнадцатилетняя девочка умерла на улице

КЕМЕРОВО, 19 июн - РИА Новости. Пятнадцатилетняя девочка умерла на улице в городе Мариинске Кемеровской области, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
"Девятнадцатого июня в 4 часа 25 минут (00.25 мск) поступило сообщение о смерти 15-летней девочки на одной из улиц города Мариинска. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – сообщает ведомство.
По предварительным данным, потерпевшая вдыхала газ из баллона. Местный житель, проезжавший на автомобиле, увидел, что ребенку стало плохо, и вызвал полицию. Позже медицинские работники констатировали смерть подростка.
Отмечается, что по предварительной информации, девочка на профилактическом учете не состояла, воспитывалась матерью. В рамках проверки будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагической гибели подростка.