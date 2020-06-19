Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу

В исследование методом случайной выборки планируется включить детей от года до 17 лет, а также взрослых шести возрастных групп: 18–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60–69 лет, 70 лет и старше, уточнили в пресс-службе.