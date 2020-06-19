Свердловское управление ФСИН объяснило фотошоп в благотворительной акции

"Есть у нас кружки фотодела для осужденных. Осужденные телевизор не смотрят, не до конца понимают, что на улице можно ходить без маски, тем более если возле тебя никого нет. Они решили просто улучшить эту фотографию. Даже им никто такое указание не давал. И смысла нет в этих масках на улице. Это не является нарушением никаким. На смартфоне я не заметил, что у них маски поддельные. Если бы они были без масок, я бы отправил без масок эту фотографию", - сказал собеседник агентства.