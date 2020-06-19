Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573173700.html
Свердловское управление ФСИН объяснило фотошоп в благотворительной акции
Осужденные, которые занимаются обработкой фотографий, по своему желанию пририсовали защитную маску сотруднику ФСИН, который участвовал в благотворительной акции РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:33
сергей левченко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
свердловская область
тавда
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/100209/70/1002097012_0:203:3280:2048_1400x0_80_0_0_640f4970c28b47428b4abb8386596808.jpg
свердловская область
тавда
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/100209/70/1002097012_0:203:3280:2048_1400x0_80_0_0_640f4970c28b47428b4abb8386596808.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/100209/70/1002097012_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cbdc727dcdce261958bad216115ef5b7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/100209/70/1002097012_45:0:2093:2048_1400x0_80_0_0_071dd27885e3e5def3b9ed652a52a312.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей левченко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), свердловская область, тавда, происшествия

Свердловское управление ФСИН объяснило фотошоп в благотворительной акции

11:24 19.06.2020 (обновлено: 11:33 19.06.2020)
413
© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкАвтозак ФСИН России
Автозак ФСИН России
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Осужденные, которые занимаются обработкой фотографий, по своему желанию пририсовали защитную маску сотруднику ФСИН, который участвовал в благотворительной акции в Свердловской области, подобных указаний им никто не давал, заявил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Александр Левченко.
Свердловский ГУФСИН в четверг разослал местным СМИ релиз о передаче в детский центр в деревянного поезда, сделанного в колонии строгого режима для бывших силовиков №26 Тавды. Новость была проиллюстрирована снимком, на котором представителю ведомства и сотруднице центра пририсовали медицинские маски.
© Фото : пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской областиДеревянные паровозик и вагончики из дерева для детодомовцев сделали осужденные в Тавдинской колонии ИК-26 для экс силовиков
Деревянные паровозик и вагончики из дерева для детодомовцев сделали осужденные в Тавдинской колонии ИК-26 для экс силовиков
© Фото : пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Деревянные паровозик и вагончики из дерева для детодомовцев сделали осужденные в Тавдинской колонии ИК-26 для экс силовиков
По словам Левченко, после того, как фотошоп выявили журналисты, пресс-служба ГУФСИН затребовала оригинал фото и убедилась, что оно редактировалось в ИК-26. Оригинал был направлен СМИ с извинениями. Он подчеркнул, что в ближайшие время сотрудники колонии передадут защитные маски детям из Тавдинского соцребцентра, где был сделан снимок.
"Есть у нас кружки фотодела для осужденных. Осужденные телевизор не смотрят, не до конца понимают, что на улице можно ходить без маски, тем более если возле тебя никого нет. Они решили просто улучшить эту фотографию. Даже им никто такое указание не давал. И смысла нет в этих масках на улице. Это не является нарушением никаким. На смартфоне я не заметил, что у них маски поддельные. Если бы они были без масок, я бы отправил без масок эту фотографию", - сказал собеседник агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
160001
Обсудить 0
Сергей ЛевченкоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Свердловская областьТавдаПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кузбассе пятнадцатилетняя девочка умерла на улице
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Раковые клетки
Названы пять симптомов рака кишечника
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Банкоматы в аэропорту Шереметьево
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы
Попова: серьезного снижения заболеваемости COVID-19 нет в десяти регионах
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Главы МИД Франции, Германии и Британии обсудят иранский атом
Жительница Москвы выгуливает собаку на улице Крупской
Названы факторы, позволяющие продлить жизнь до ста лет
Александр Рар
Немецкий политолог назвал статью Путина протянутой рукой Западу
Офис телеканала Дождь в Москве
Корреспондент "Дождя" Баев дает пояснения в центре "Э" на Петровке
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Машина скорой помощи
На пляже Финского залива от удара молнии погиб ребенок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07Путин предложил Лукашенко полученное в России лекарство от коронавируса
14:06Евротройка учла ряд замечаний России в резолюции МАГАТЭ по Ирану
14:04Путин пожелал Назарбаеву выздоровления
14:03Лавров прибыл с визитом в Минск
14:02Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
14:02В МИД Германии прокомментировали арест Бабарико
14:00ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
13:59ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"
13:58В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
13:57Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
13:56ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
13:56ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
13:54ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
13:53Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику
13:53Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций
13:53Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы
13:51Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
13:50Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
Лента новостейМолния