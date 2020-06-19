Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573173661.html
В Москве шесть перепрофилированных клиник вернутся к обычному режиму
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, еще 6 городских стационаров, ранее перепрофилированных для госпитализации пациентов с коронавирусом, вернутся к... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030120_0:125:2981:1802_1400x0_80_0_0_0857d4449c73c320c7694834bfd6bcbc.jpg
https://ria.ru/20200530/1572212664.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030120_0:125:2981:1802_1400x0_80_0_0_0857d4449c73c320c7694834bfd6bcbc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030120_125:0:2856:2048_1400x0_80_0_0_ddf94b5507451c8a01906e09bb5aaf44.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030120_467:0:2515:2048_1400x0_80_0_0_82c9ced3a2c9abb5f1605ca052e46a23.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , сергей собянин, москва, общество

В Москве шесть перепрофилированных клиник вернутся к обычному режиму

11:24 19.06.2020
175
© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале
Медицинские работники в госпитале
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники в госпитале. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, еще 6 городских стационаров, ранее перепрофилированных для госпитализации пациентов с коронавирусом, вернутся к оказанию плановой и экстренной помощи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Эпидемиологическая ситуация в городе постепенно улучшается и нагрузка на стационары, задействованные в борьбе с COVID, снижается. В таких условиях и с учетом имеющегося резерва в виде созданных временных госпиталей, мы можем продолжить выводить из ковида медицинские учреждения. В ближайшее время работы по возвращению к стандартному режиму начнутся еще в 6 городских больницах: №17, №51, №29 имени Н.Э. Баумана, имени С.И. Спасокукоцкого, №1 имени Н.И. Пирогова, а также в туберкулезной больнице имени А.Е. Рабухина. Общий коечный фонд этих перепрофилированных стационаров составит до 3 тысяч коек", - сообщила вице-мэр.
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
30 мая, 10:03Распространение нового коронавируса
В России 177 тысяч коек перепрофилировали для пациентов с COVID-19
По её словам, сейчас в Москве создан резервный коечный фонд на базе пяти временных госпиталей, который дает возможность постепенно возвращать COVID-стационары к приему плановых пациентов. В ближайшее время в клиниках будет проводиться демонтаж оборудования, специализированная санитарная обработка, весь персонал больниц пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию. Затем сотрудники будут проходить исследования на COVID-19 еженедельно.
"В соответствии с временным стандартом койки в палатах будут установлены с увеличенными расстоянием. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Госпитализация будет осуществляться через отдельный вход здания больницы, с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции. Также пациенты будут проходить тестирование на коронавирус. Плановое лечение начнут только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19. На это время пациентов разместят в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности", - добавила Ракова.
По словам вице-мэра, данный стандарт будет соблюдаться во всех больницах, которым предстоит перепрофилирование и возвращение к привычному режиму работы.
Ранее сообщалось, что уже 7 городских стационаров вернулись к стандартному режиму работы - больницы имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, ГКБ №31, госпиталь на Шаболовке а также госпиталь для ветеранов войн №1. В больницы уже поступили более 1,8 тысячи пациентов. В первую очередь в клиниках начали прием плановых пациентов по профилям хирургии, травматологии и кардиологии. В ближайшее время еще три больницы – госпитали для ветеранов войн №2 и №3, а также больница имени Давыдовского – после получения заключения санитарно-эпидемиологической службы также начнут прием плановых пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Раковые клетки
Названы пять симптомов рака кишечника
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы
Попова: серьезного снижения заболеваемости COVID-19 нет в десяти регионах
Банкоматы в аэропорту Шереметьево
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
Кадр видео, опубликованного в Instagram Филиппа Киркорова
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
Машина скорой помощи
На пляже Финского залива от удара молнии погиб ребенок
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Главы МИД Франции, Германии и Британии обсудят иранский атом
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Александр Рар
Немецкий политолог назвал статью Путина протянутой рукой Западу
Чебоксары
Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в Чебоксарах
Вильнюс, Литва
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07Путин предложил Лукашенко полученное в России лекарство от коронавируса
14:06Евротройка учла ряд замечаний России в резолюции МАГАТЭ по Ирану
14:04Путин пожелал Назарбаеву выздоровления
14:03Лавров прибыл с визитом в Минск
14:02Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
14:02В МИД Германии прокомментировали арест Бабарико
14:00ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
13:59ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"
13:58В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
13:57Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
13:56ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
13:56ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
13:54ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
13:53Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику
13:53Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций
13:53Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы
13:51Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
13:50Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
Лента новостейМолния