В Москве шесть перепрофилированных клиник вернутся к обычному режиму

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. По поручению мэра По поручению мэра Москвы Сергея Собянина , еще 6 городских стационаров, ранее перепрофилированных для госпитализации пациентов с коронавирусом , вернутся к оказанию плановой и экстренной помощи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Эпидемиологическая ситуация в городе постепенно улучшается и нагрузка на стационары, задействованные в борьбе с COVID, снижается. В таких условиях и с учетом имеющегося резерва в виде созданных временных госпиталей, мы можем продолжить выводить из ковида медицинские учреждения. В ближайшее время работы по возвращению к стандартному режиму начнутся еще в 6 городских больницах: №17, №51, №29 имени Н.Э. Баумана, имени С.И. Спасокукоцкого, №1 имени Н.И. Пирогова, а также в туберкулезной больнице имени А.Е. Рабухина. Общий коечный фонд этих перепрофилированных стационаров составит до 3 тысяч коек", - сообщила вице-мэр.

По её словам, сейчас в Москве создан резервный коечный фонд на базе пяти временных госпиталей, который дает возможность постепенно возвращать COVID-стационары к приему плановых пациентов. В ближайшее время в клиниках будет проводиться демонтаж оборудования, специализированная санитарная обработка, весь персонал больниц пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию. Затем сотрудники будут проходить исследования на COVID-19 еженедельно.

"В соответствии с временным стандартом койки в палатах будут установлены с увеличенными расстоянием. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Госпитализация будет осуществляться через отдельный вход здания больницы, с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции. Также пациенты будут проходить тестирование на коронавирус. Плановое лечение начнут только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19. На это время пациентов разместят в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности", - добавила Ракова.

По словам вице-мэра, данный стандарт будет соблюдаться во всех больницах, которым предстоит перепрофилирование и возвращение к привычному режиму работы.

Ранее сообщалось, что уже 7 городских стационаров вернулись к стандартному режиму работы - больницы имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, ГКБ №31, госпиталь на Шаболовке а также госпиталь для ветеранов войн №1. В больницы уже поступили более 1,8 тысячи пациентов. В первую очередь в клиниках начали прием плановых пациентов по профилям хирургии, травматологии и кардиологии. В ближайшее время еще три больницы – госпитали для ветеранов войн №2 и №3, а также больница имени Давыдовского – после получения заключения санитарно-эпидемиологической службы также начнут прием плановых пациентов.