Не верю! Как неженатых заселят в отель, слежка в школе, фейки о поправках

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Не верю! Не верю! Как неженатых заселят в отель, слежка в школе, фейки о поправках

Правда ли, что российские отели не будут заселять неженатые пары в один номер? Действительно ли в магазинах уже продают Конституцию с новыми поправками? То, что в школах установят систему слежения под названием “Оруэлл” - фейк или нет? И неужели одна из птицефабрик выпустила куриные голени, окрашенные в цвета флага (или это происки конкурентов)?