https://ria.ru/20200619/1573173440.html
Не верю! Как неженатых заселят в отель, слежка в школе, фейки о поправках
Правда ли, что российские отели не будут заселять неженатые пары в один номер? Действительно ли в магазинах уже продают Конституцию с новыми поправками? То, что в школах установят систему слежения под названием “Оруэлл” - фейк или нет? И неужели одна из птицефабрик выпустила куриные голени, окрашенные в цвета флага (или это происки конкурентов)?
2020-06-19T12:00
2020-06-19T12:00
не верю!
подкаст
юлия латынина
нижнекамск
в мире
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Не верю! Как неженатых заселят в отель, слежка в школе, фейки о поправках
Правда ли, что российские отели не будут заселять неженатые пары в один номер? Действительно ли в магазинах уже продают Конституцию с новыми поправками? То, что в школах установят систему слежения под названием “Оруэлл” - фейк или нет? И неужели одна из птицефабрик выпустила куриные голени, окрашенные в цвета флага (или это происки конкурентов)?
нижнекамск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573173212_3:0:638:357_1400x0_80_0_0_62ade7dfefd2740548b8f577390a1a75.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст, юлия латынина, нижнекамск, в мире
Не верю! Как неженатых заселят в отель, слежка в школе, фейки о поправках
Правда ли, что российские отели не будут заселять неженатые пары в один номер? Действительно ли в магазинах уже продают Конституцию с новыми поправками? То, что в школах установят систему слежения под названием “Оруэлл” - фейк или нет? И неужели одна из птицефабрик выпустила куриные голени, окрашенные в цвета флага (или это происки конкурентов)?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
01:44 “В один номер будут заселять только семейные пары”. Как понимать рекомендации Роспотребнадзора отелям (и почему здесь возникли спекуляции)
06:46 Юлия Латынина извинилась, что озвучила фейк от “медика из Нижнекамска”. Можно ли было его проверить?
10:25 Паспорт не спросят, наблюдателей и СМИ не пустят: самые распространенные фейки о голосовании по поправкам в Конституцию
13:54 Куриные ножки в цветах триколора: неудачный пиар птицефабрики или атака конкурентов?
15:45
“Систему слежения за школьниками назвали “Оруэлл”. Что не так в новостях про проект установки видеокамер в школах - мнение автора telegram-канала "Палач говорит"
Андрея Ставицкого
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Гости эпизода: Владимир Шаповалов, Юрий Краснорутский, Наталья Реджеп-Алиева, Андрей Ставицкий
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