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Садовничий продлил работу МГУ в дистанционном режиме
Ректор МГУ Виктор Садовничий продлил до особого распоряжения работу МГУ в дистанционном режиме для максимально возможного числа работников, следует из приказа... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:37
виктор садовничий
мгу имени м. в. ломоносова
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова, общество

Садовничий продлил работу МГУ в дистанционном режиме

11:16 19.06.2020 (обновлено: 11:37 19.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий продлил до особого распоряжения работу МГУ в дистанционном режиме для максимально возможного числа работников, следует из приказа "О деятельности Московского университета в летний период 2020 года".
"Продолжить до особого распоряжения работу в дистанционном режиме максимально возможного количества работников, обеспечивающих реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и осуществляющих непрерывное функционирование Московского университета", - говорится в документе.
Согласно документу, при допуске сотрудников на рабочие места должны соблюдаться все меры по профилактике коронавируса. В частности, речь идет об использовании средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), измерении температуры, обеспечении социальной дистанции.
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Виктор СадовничийМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
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