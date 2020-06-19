В Utair рассказали, как будут рассаживать пассажиров в самолете

"ЮТэйр" внедрил на всех рейсах новую систему рассадки, которая поможет пассажирам соблюдать дистанцию на борту. Если пассажир не выбрал место заранее, то система автоматически закрепляет за ним при регистрации места "через одного" - у окна и прохода", - говорится в сообщении.