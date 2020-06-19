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В пригороде Атланты по решению суда убрали памятник конфедератам
Рабочие при помощи строительного крана убрали посвященный конфедератам обелиск, установленный в пригороде Атланты, штат Джорджия, после того, как местный суд... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:21
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
атланта
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, атланта, сша, в мире

В пригороде Атланты по решению суда убрали памятник конфедератам

11:21 19.06.2020
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© REUTERS / Elijah NouvelageРабочие снимают памятник Конфедерации перед зданием суда округа Де-Калб штата Джорджия в США
Рабочие снимают памятник Конфедерации перед зданием суда округа Де-Калб штата Джорджия в США
© REUTERS / Elijah Nouvelage
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Рабочие при помощи строительного крана убрали посвященный конфедератам обелиск, установленный в пригороде Атланты, штат Джорджия, после того, как местный суд принял решение о перемещении памятника, сообщает телеканал CNN.
На прошлой неделе судья округа Де-Калб (DeKalb) постановил переместить с площади города Декейтер обелиск. Согласно постановлению суда, памятник высотой около девяти метров следовало убрать до полночи 26 июня и поместить в хранилище до дальнейших уведомлений. В суд округа обратились городские власти, утверждавшие, что памятник во время недавних протестов стал представлять угрозу общественной безопасности.
Памятник теннисисту Артуру Эшу в Ричмонде
Вчера, 11:35
В Ричмонде вандалы испортили памятник темнокожему теннисисту Артуру Эшу
Поздно вечером в четверг по местному времени (утром пятницы мск) рабочие под одобряющие крики собравшихся снесли монумент. Как отмечают местные СМИ, памятник был установлен в 1908 году ассоциацией "Объединенные дочери Конфедерации", которая занимается, в том числе увековечиванием памяти солдатов Армии Конфедеративных штатов.
На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США. Статуи демонтируют как по решению местных властей, так и протестующие граждане.
Гражданская война стала наиболее кровопролитной в истории США, но привела к освобождению рабов. При этом положение афроамериканцев в обществе оставалось во многом неравноправным до 1960-х годов. Сейчас афроамериканцы являются наименее благополучной в социально-экономическом отношении расово-этнической группой в американском обществе. Полицию обвиняют в системном расизме, и ряд громких случаев убийств афроамериканцев белыми полицейскими привел к широкомасштабным протестам в последние годы.
Полицейские во время акции протеста в Ричмонде, штат Вирджиния, США
17 июня, 10:43
В США протестующие снесли еще один памятник конфедератам в Ричмонде
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаАтлантаСШАВ мире
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