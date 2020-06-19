В пригороде Атланты по решению суда убрали памятник конфедератам

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Рабочие при помощи строительного крана убрали посвященный конфедератам обелиск, установленный в пригороде Рабочие при помощи строительного крана убрали посвященный конфедератам обелиск, установленный в пригороде Атланты , штат Джорджия , после того, как местный суд принял решение о перемещении памятника, сообщает телеканал CNN

На прошлой неделе судья округа Де-Калб (DeKalb) постановил переместить с площади города Декейтер обелиск. Согласно постановлению суда, памятник высотой около девяти метров следовало убрать до полночи 26 июня и поместить в хранилище до дальнейших уведомлений. В суд округа обратились городские власти, утверждавшие, что памятник во время недавних протестов стал представлять угрозу общественной безопасности.

Поздно вечером в четверг по местному времени (утром пятницы мск) рабочие под одобряющие крики собравшихся снесли монумент. Как отмечают местные СМИ, памятник был установлен в 1908 году ассоциацией "Объединенные дочери Конфедерации", которая занимается, в том числе увековечиванием памяти солдатов Армии Конфедеративных штатов.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США. Статуи демонтируют как по решению местных властей, так и протестующие граждане.