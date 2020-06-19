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В Тульской области число жертв коронавируса достигло 75
Четыре пациента с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 75, сообщает областное... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:12
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353
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В Тульской области число жертв коронавируса достигло 75

11:12 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Четыре пациента с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 75, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровел за последние сутки 201 человек.
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"Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Узловой и Щекинского района в возрасте от 40 до 82 лет. У трех пациентов в анамнезе хронические заболевания", - сообщает облправительство.
На данный момент в Тульской области за время пандемии заболевание COVID-19 подтверждено у 5802 человек, выздоровели 4258 пациентов.
Всего в регионе умерли 75 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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