В Тульской области число жертв коронавируса достигло 75

ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Четыре пациента с подтвержденным Четыре пациента с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области , общее число летальных случаев выросло до 75, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в области зарегистрированы 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровел за последние сутки 201 человек.

"Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы , Узловой и Щекинского района в возрасте от 40 до 82 лет. У трех пациентов в анамнезе хронические заболевания", - сообщает облправительство.

На данный момент в Тульской области за время пандемии заболевание COVID-19 подтверждено у 5802 человек, выздоровели 4258 пациентов.

Всего в регионе умерли 75 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.

Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.