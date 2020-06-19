https://ria.ru/20200619/1573172425.html
Мальта планирует принимать гостей из всех стран с 15 июля
Власти Мальты сообщили о намерении снять ограничения на авиасообщение со всеми странами с 15 июля, в том числе и с Россией, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:16
2020-06-19T11:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149172/97/1491729778_0:176:3013:1871_1400x0_80_0_0_4b914b32e9077cbaa3c6850f7138e136.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, мальта, польша, кипр, франция, финляндия, греция, норвегия, италия, испания
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Власти Мальты сообщили о намерении снять ограничения на авиасообщение со всеми странами с 15 июля, в том числе и с Россией, сообщает
АТОР.
Министерство туризма и защиты прав потребителей и Мальтийское управление по туризму (МТА) объявили о включении дополнительных шести стран в список направлений, с которыми Мальта возобновляет авиасообщение с 1 июля.
В него вошли: Италия (за исключением регионов Эмилия-Романья, Ломбардия и Пьемонт), Франция (за исключением региона Иль-де-Франс), Испания (за исключением Мадрида, Каталонии, Кастильи-Ла Манча, Кастилии и Леона), Польша (за исключением аэропорта Катовице), Греция и Хорватия.
Первоначальный список включал в себя также Австрию, Венгрию, Германию, Данию, Исландию, Ирландию, Словакию, Кипр, Литву, Норвегию, Швейцарию, Люксембург, Чехию, Финляндию и Эстонию.
Кроме того, с 15 июля Мальта планирует снять ограничения на авиасообщение с остальными странами. Как пояснили в МТА, авиасообщение с Россией также может быть восстановлено с этой даты.
Правда, границы России пока закрыты, визовый центр Мальты также не принимает документы. В посольстве страны сообщили, что в настоящее время оказание услуг по оформлению виз приостановлено ввиду мер, принятых для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Исключения – гуманитарные и экстренные случаи.
В самой Мальте требований по карантину или предоставлению особых справок не будет, но в аэропорту пассажирам измерят температуру. Также там нужно будет обязательно находиться в маске.
Премьер-министр Мальты Роберт Абела также объявил о снятии чрезвычайного положения в области здравоохранения, введенного в стране из-за пандемии вируса Сovid-19. Таким образом в Республике отменяются все действующие ограничения, в том числе запрет на мероприятия численностью более 75 человек.