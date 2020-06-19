Мальта планирует принимать гостей из всех стран с 15 июля

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Власти Мальты сообщили о намерении снять ограничения на авиасообщение со всеми странами с 15 июля, в том числе и с Россией, Власти Мальты сообщили о намерении снять ограничения на авиасообщение со всеми странами с 15 июля, в том числе и с Россией, сообщает АТОР.

Министерство туризма и защиты прав потребителей и Мальтийское управление по туризму (МТА) объявили о включении дополнительных шести стран в список направлений, с которыми Мальта возобновляет авиасообщение с 1 июля.

В него вошли: Италия (за исключением регионов Эмилия-Романья, Ломбардия и Пьемонт), Франция (за исключением региона Иль-де-Франс), Испания (за исключением Мадрида, Каталонии, Кастильи-Ла Манча, Кастилии и Леона), Польша (за исключением аэропорта Катовице), Греция и Хорватия.

Первоначальный список включал в себя также Австрию, Венгрию, Германию, Данию, Исландию, Ирландию, Словакию, Кипр, Литву, Норвегию, Швейцарию, Люксембург, Чехию, Финляндию и Эстонию.

Кроме того, с 15 июля Мальта планирует снять ограничения на авиасообщение с остальными странами. Как пояснили в МТА, авиасообщение с Россией также может быть восстановлено с этой даты.

Правда, границы России пока закрыты, визовый центр Мальты также не принимает документы. В посольстве страны сообщили, что в настоящее время оказание услуг по оформлению виз приостановлено ввиду мер, принятых для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Исключения – гуманитарные и экстренные случаи.

В самой Мальте требований по карантину или предоставлению особых справок не будет, но в аэропорту пассажирам измерят температуру. Также там нужно будет обязательно находиться в маске.