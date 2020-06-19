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Путину направили проект общенационального плана восстановления экономики
Доработанный проект общенационального плана восстановления экономики РФ направлен президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:10
россия
михаил мишустин
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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россия, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин, экономика

Путину направили проект общенационального плана восстановления экономики

11:10 19.06.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Доработанный проект общенационального плана восстановления экономики РФ направлен президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте кабмина.
Уточняется, что документ доработан по результатам совещаний у главы государства, встреч с предпринимателями и экспертами. "Также план дополнен индикаторами, исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны", - говорится в сообщении.
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Премьер-министр Михаил Мишустин в начале июня представил главе государства план восстановления экономики. После совещания глава государства поручил доработать его. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что конкретных сроков представления президенту России Владимиру Путину доработанного плана поддержки экономики пока нет, но это будет в обозримом будущем.
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РоссияМихаил МишустинДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
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