В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 959

Ранее в ведомстве сообщали о 926 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлены 33 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 19 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР - 959, на лечении 641 пациент, выписан 261 человек, летальных случаев 57", - говорится в сообщении ведомства.