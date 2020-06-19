Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573172290.html
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 959
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 33, до 959, сообщили... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_938e861069b63083aff52e3579a7fbca.jpg
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_938e861069b63083aff52e3579a7fbca.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f103424d1bcc27c223273a93ab123810.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_579:0:2627:2048_1400x0_80_0_0_284f263fa9ab91edbb0ef69b54f28d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, воз, в мире

В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 959

11:09 19.06.2020
205
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 33, до 959, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 926 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлены 33 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 19 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР - 959, на лечении 641 пациент, выписан 261 человек, летальных случаев 57", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗВ мире
Рекомендуем
Вид австралийского города Сидней
Власти Австралии подозревают Китай в причастности к кибератакам
Фронтовые бомбардировщики Су-24 на репетиции воздушного парада Победы в Москве
СМИ: министр обороны Индии приедет в Москву на парад Победы
Побережье Баренцева моря на Кольском полуострове
Потерявший ход в Баренцевом море российский траулер доставят в Норвегию
Президент РФ Владимир Путин
Путину направили проект общенационального плана восстановления экономики
Врач скорой помощи
В Тверской области рассказали о новых случаях коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании ЮТэйр
В Utair рассказали, как будут рассаживать пассажиров в самолете
Медицинские маски
В ФАС рассказали, когда подешевеют медицинские маски
Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Украинские силовики обстреляли Горловку и ранили двоих, заявили в ДНР
Рабочие снимают памятник Конфедерации перед зданием суда округа Де-Калб штата Джорджия в США
В пригороде Атланты по решению суда убрали памятник конфедератам
Машина скорой помощи
В Тульской области число жертв коронавируса достигло 75
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1979
Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Церковь Святого Николы в Улцине
Священников СПЦ высылают из Черногории на фоне просьбы о поддержке РФ
Девушки на улице Старого города во время карнавала в Гаване, Куба
Куба откроет острова для туристов 1 июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:04Путин пожелал Назарбаеву выздоровления
14:03Лавров прибыл с визитом в Минск
14:02Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
14:02В МИД Германии прокомментировали арест Бабарико
14:00ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
13:59ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"
13:58В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
13:57Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
13:56ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
13:56ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
13:54ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
13:53Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику
13:53Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций
13:53Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы
13:51Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
13:50Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
13:48Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
Лента новостейМолния