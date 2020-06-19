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Религия и мировоззрение
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Священников СПЦ высылают из Черногории на фоне просьбы о поддержке РФ
Власти Черногории решили выслать нескольких священников Сербской православной церкви (СПЦ), в то время как президент Сербии Александр Вучич и патриарх Ириней... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:00
религия и мировоззрение
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Священников СПЦ высылают из Черногории на фоне просьбы о поддержке РФ

11:00 19.06.2020
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© РИА Новости / Владислав ПетровичЦерковь Святого Николы в Улцине
Церковь Святого Николы в Улцине
© РИА Новости / Владислав Петрович
БЕЛГРАД, 19 июн – РИА Новости. Власти Черногории решили выслать нескольких священников Сербской православной церкви (СПЦ), в то время как президент Сербии Александр Вучич и патриарх Ириней попросили Россию о помощи в защите интересов церкви, сообщила пресс-служба митрополии Черногорско-Приморской СПЦ.
Ранее в четверг в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград президент Сербии заявил журналистам, что СПЦ находится под угрозой и ей необходима поддержка России. Патриарх Ириней на встрече с главой МИД РФ также отметил, что интересы Сербской церкви нуждаются в защите. Лавров заявил, что Москва всегда старается поддерживать священнослужителей православных церквей, чтобы нести спокойствие и мир, в том числе на Балканах.
"Протоиерею-ставрофору Саше Яничу, архиерейскому наместнику в городе Плевля сегодня вручено решение пограничной полиции о том, что должен до 26 июня уехать из Черногории с запретом въезда на три года. Решение ему вручено после трех часов, проведенных в отделении пограничной полиции", - сообщили в митрополии, отметив, что перед зданием полиции священника поддерживало "множество граждан".
Гражданин Сербии протоиерей Янич живет в Плевле, где служит в храме святого Георгия с женой и двумя дочерьми. Ему вменяется отсутствие разрешения на работу.
В защиту от готовящейся высылки другого священника СПЦ - протоиерея Синиши Смилича, гражданина Боснии и Герцеговины, в городе Ульинь на юге Черногории граждане к четвергу собрали, по данным митрополии, свыше тысячи подписей, среди которых 70 – от местных албанцев.
В нескольких городах Черногории после трехмесячного перерыва из-за пандемии COVID-19 в ночь на понедельник прошли массовые молебны и шествия верующих против закона о религиозных объединениях и в поддержку СПЦ. Мирную протестную акцию в Подгорице возглавил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, который указал, что шествия и крестные ходы продолжатся до отмены или исправления закона, угрожающего интересам церкви и православных верующих.
В декабре 2019 года парламент соседней с Сербией Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ заявляют, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
Протест под руководством храма Воскресения Христова в Подгорице, Черногория,
Вчера, 17:51Религия и мировоззрение
В РПЦ указали на новые случаи притеснения Сербской церкви в Черногории
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Религия и мировоззрениеРелигияПатриарх Сербский ИринейАлександр ВучичНовости - Религия и мировоззрениеСергей ЛавровМоскваБосния и ГерцеговинаПодгорица (город)В мире
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