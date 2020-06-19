Священников СПЦ высылают из Черногории на фоне просьбы о поддержке РФ

БЕЛГРАД, 19 июн – РИА Новости. Власти Черногории решили выслать нескольких священников Сербской православной церкви (СПЦ), в то время как президент Сербии Александр Вучич и патриарх Ириней попросили Россию о помощи в защите интересов церкви, сообщила пресс-служба митрополии Черногорско-Приморской СПЦ.

Ранее в четверг в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград президент Сербии заявил журналистам, что СПЦ находится под угрозой и ей необходима поддержка России. Патриарх Ириней на встрече с главой МИД РФ также отметил, что интересы Сербской церкви нуждаются в защите. Лавров заявил, что Москва всегда старается поддерживать священнослужителей православных церквей, чтобы нести спокойствие и мир, в том числе на Балканах.

"Протоиерею-ставрофору Саше Яничу, архиерейскому наместнику в городе Плевля сегодня вручено решение пограничной полиции о том, что должен до 26 июня уехать из Черногории с запретом въезда на три года. Решение ему вручено после трех часов, проведенных в отделении пограничной полиции", - сообщили в митрополии, отметив, что перед зданием полиции священника поддерживало "множество граждан".

Гражданин Сербии протоиерей Янич живет в Плевле, где служит в храме святого Георгия с женой и двумя дочерьми. Ему вменяется отсутствие разрешения на работу.

В защиту от готовящейся высылки другого священника СПЦ - протоиерея Синиши Смилича, гражданина Боснии и Герцеговины, в городе Ульинь на юге Черногории граждане к четвергу собрали, по данным митрополии, свыше тысячи подписей, среди которых 70 – от местных албанцев.

В нескольких городах Черногории после трехмесячного перерыва из-за пандемии COVID-19 в ночь на понедельник прошли массовые молебны и шествия верующих против закона о религиозных объединениях и в поддержку СПЦ. Мирную протестную акцию в Подгорице возглавил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, который указал, что шествия и крестные ходы продолжатся до отмены или исправления закона, угрожающего интересам церкви и православных верующих.