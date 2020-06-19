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В Красноярском крае умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре человека с диагнозом коронавирусная инфекция скончались за сутки в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 79, сообщили... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, красноярский край, общество

В Красноярском крае умерли четыре пациента с коронавирусом

10:54 19.06.2020
160
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Четыре человека с диагнозом коронавирусная инфекция скончались за сутки в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 79, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"За сутки умерли четыре человека - трое мужчин и две женщины. Всего умерших 79. На аппаратах ИВЛ 52 человека. Всего выздоровело 2577", - сказали в минздраве.
По данным властей на 14.00 часов пятницы в крае зарегистрировано всего 7280 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 54 территориях, в том числе за последние сутки зарегистрирован 151 случай заболевания. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 253,3. Темп прироста за сутки – 2,1%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКрасноярский крайОбщество
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