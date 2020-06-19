В Красноярском крае умерли четыре пациента с коронавирусом

"За сутки умерли четыре человека - трое мужчин и две женщины. Всего умерших 79. На аппаратах ИВЛ 52 человека. Всего выздоровело 2577", - сказали в минздраве.

По данным властей на 14.00 часов пятницы в крае зарегистрировано всего 7280 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 54 территориях, в том числе за последние сутки зарегистрирован 151 случай заболевания. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 253,3. Темп прироста за сутки – 2,1%.