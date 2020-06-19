https://ria.ru/20200619/1573171035.html
Источник назвал возможную причину стрельбы на севере Москвы
Севастьян Путинцев, который, как предполагается, устроил стрельбу в квартире на севере Москвы, сделал это из ревности, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:52
2020-06-19T11:43
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200618/1573149060.html
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия