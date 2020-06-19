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Источник назвал возможную причину стрельбы на севере Москвы
Севастьян Путинцев, который, как предполагается, устроил стрельбу в квартире на севере Москвы, сделал это из ревности, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:43
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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москва, происшествия

Источник назвал возможную причину стрельбы на севере Москвы

10:52 19.06.2020 (обновлено: 11:43 19.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Сотрудники Следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудники Следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Севастьян Путинцев, который, как предполагается, устроил стрельбу в квартире на севере Москвы, сделал это из ревности, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Трагедия произошла накануне на улице Приорова в районе Коптево. В одной из квартир дома 38 нашли тела двух женщин, мужчины и маленького ребенка. У всех обнаружили огнестрельные раны.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По их версии, Путинцев застрелил свою бывшую девушку, ее мать и ребенка, а затем, судя по всему, покончил с собой.
По словам источника РИА Новости, Путинцев нигде не учился и не работал, а ранее его отчислили из института.
Сотрудники полиции у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
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