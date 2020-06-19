Источник назвал возможную причину стрельбы на севере Москвы

Сотрудники Следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу

Сотрудники Следственного комитета у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Севастьян Путинцев, который, как предполагается, устроил Севастьян Путинцев, который, как предполагается, устроил стрельбу в квартире на севере Москвы , сделал это из ревности, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла накануне на улице Приорова в районе Коптево. В одной из квартир дома 38 нашли тела двух женщин, мужчины и маленького ребенка. У всех обнаружили огнестрельные раны.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По их версии, Путинцев застрелил свою бывшую девушку, ее мать и ребенка, а затем, судя по всему, покончил с собой.