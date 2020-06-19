В ФАС рассказали, когда подешевеют медицинские маски

"Цены могут снизиться в двух случаях: либо когда спрос на маски упадет и совпадет с тем объемом, который выпускает отечественная промышленность, либо промышленность нарастит производство до объемов, который удовлетворит спрос населения. Тогда мы можем вернуться к докоронавирусному уровню цен", - сказал он.