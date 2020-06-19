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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573170711.html
В ФАС рассказали, когда подешевеют медицинские маски
Цены на маски в России упадут до допандемических уровней либо с ростом объема производства, либо с падением спроса, поделился мнением в интервью РИА Новости... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
андрей цариковский
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная антимонопольная служба (фас россии), андрей цариковский, экономика

В ФАС рассказали, когда подешевеют медицинские маски

11:11 19.06.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Цены на маски в России упадут до допандемических уровней либо с ростом объема производства, либо с падением спроса, поделился мнением в интервью РИА Новости начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Тенишев.
"Цены могут снизиться в двух случаях: либо когда спрос на маски упадет и совпадет с тем объемом, который выпускает отечественная промышленность, либо промышленность нарастит производство до объемов, который удовлетворит спрос населения. Тогда мы можем вернуться к докоронавирусному уровню цен", - сказал он.
"Надеюсь, как только будут отменены предписания санитарных врачей, и маски вновь будут носить только косметологи и медперсонал, тогда всё вернется на свои места", - добавил он.
В конце мая замглавы ФАС Андрей Цариковский заявил, что ведомство не наблюдает запредельных цен на маски.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Андрей ЦариковскийЭкономика
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