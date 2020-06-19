https://ria.ru/20200619/1573170481.html
Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в Чебоксарах
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, скончавшийся от пневмонии, будет похоронен в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:49
2020-06-19T10:51
умер экс-глава чувашии михаил игнатьев
олег николаев (политик)
михаил игнатьев
чебоксары
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155211/10/1552111026_0:183:1500:1027_1400x0_80_0_0_132eb5b7fd9ff839eecccf257ace97b2.jpg
https://ria.ru/20200619/1573163657.html
чебоксары
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155211/10/1552111026_0:183:1500:1027_1400x0_80_0_0_132eb5b7fd9ff839eecccf257ace97b2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155211/10/1552111026_66:0:1435:1027_1400x0_80_0_0_822b3d9e0c2bb078f69d10ad61d70cee.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155211/10/1552111026_237:0:1264:1027_1400x0_80_0_0_6fa60e4f0cf5bea94e27dd6a164e832b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер экс-глава чувашии михаил игнатьев, олег николаев (политик), михаил игнатьев, чебоксары, общество