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Перехват американских бомбардировщиков над Охотским морем попал на видео
Опубликованы кадры сопровождения американских бомбардировщиков B-52H российскими истребителями. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:50
ту-95мс
охотское море
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нато
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сша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Кадры перехвата американских бомбардировщиков российскими истребителями
Российские истребители перехватили американские бомбардировщики над Тихим океаном, нарушения границы не допущено.
2020-06-19T11:15
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ту-95мс, охотское море, ввс сша, миг-31, нато, су-35, сша, безопасность, в мире

Перехват американских бомбардировщиков над Охотским морем попал на видео

11:15 19.06.2020 (обновлено: 11:50 19.06.2020)
8329
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Опубликованы кадры сопровождения американских бомбардировщиков B-52H российскими истребителями.
Силы ПВО Восточного военного округа обнаружили самолеты ВВС США в небе над нейтральными водами Охотского моря. На перехват бомбардировщиков подняли истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31.
В Национальном центре управления обороной России отметили, что американские бомбардировщики не нарушали границ Российской Федерации, а российские самолеты выполняли свои полеты в соответствии с международными правилами.
За последние полторы недели ВВС США сами дважды отправляли свои самолеты на сопровождение российских ракетоносцев Ту-95МС в этом же районе.
В Минобороны также ранее отмечали повышенную активность Соединенных Штатов и их союзников по НАТО вблизи границ России.
Кадры перехвата американских бомбардировщиков российскими истребителями
10:12
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
198741311
Обсудить 11
Ту-95МСОхотское мореВВС СШАМиГ-31НАТОСу-35СШАБезопасностьВ мире
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