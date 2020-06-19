В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки

Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве

БАРНАУЛ, 19 июн - РИА Новости. Четверо зараженных коронавирусом жителей Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.

"Зарегистрировано четыре смертельных случая. Три из них - от коронавируса, один - иные причины смерти. Всего скончались – 49 взрослых, в том числе 27 случаев от COVID-19, 19 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.

"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3153 человека, в том числе 328 детей до 17 лет включительно. 142 случая – завозные (2 из-за рубежа). 2089 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 342 – у больных внебольничной пневмонией, 858 – у заболевших ОРВИ, в 1953 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных – 51, на аппарате ИВЛ – 13", - сообщают в оперштабе.

За прошедшие сутки выздоровели 98 человек, всего лечение закончили 2127 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

На 19 июня находятся под медицинским наблюдением и на самоизоляции – 942 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 30 640 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 161 052 человека.