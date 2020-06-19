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В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки
Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:40
2020-06-19T10:40
распространение нового коронавируса
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новоалтайск
рубцовск
тальменский район
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РИА Новости
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РИА Новости
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новоалтайск, рубцовск, тальменский район, алтайский край, славгород, барнаул
БАРНАУЛ, 19 июн - РИА Новости.
Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края
скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"Зарегистрировано четыре смертельных случая. Три из них - от коронавируса, один - иные причины смерти. Всего скончались – 49 взрослых, в том числе 27 случаев от COVID-19, 19 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
За сутки в Алтайском крае выявили 75 новых заболевших коронавирусом. В Барнауле
– 30 человек, Михайловском районе – 18, Ребрихинском районе – 14, Тальменском районе
– 4, Рубцовске
– 2, Новоалтайске
, Славгороде
, Егорьевском, Залесовском, Курьинском, Троицком, Панкрушихинском районах - по одному человеку.
"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3153 человека, в том числе 328 детей до 17 лет включительно. 142 случая – завозные (2 из-за рубежа). 2089 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 342 – у больных внебольничной пневмонией, 858 – у заболевших ОРВИ, в 1953 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных – 51, на аппарате ИВЛ – 13", - сообщают в оперштабе.
За прошедшие сутки выздоровели 98 человек, всего лечение закончили 2127 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
На 19 июня находятся под медицинским наблюдением и на самоизоляции – 942 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 30 640 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 161 052 человека.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф