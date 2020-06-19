https://ria.ru/20200619/1573169784.html
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:39
2020-06-19T10:39
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200618/1573153939.html
Лилиана Жеманная
Понять и простить, это ведь женщина, будущая мать и бабушка. Пожизненное наказание у нас не применяется к женщинам-убийцам.
18
4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_7e3c8a92526be61fe5715e8f9ca86c46.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия