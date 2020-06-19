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В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:39
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200618/1573153939.html
Понять и простить, это ведь женщина, будущая мать и бабушка. Пожизненное наказание у нас не применяется к женщинам-убийцам.
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4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_7e3c8a92526be61fe5715e8f9ca86c46.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро

10:39 19.06.2020
81213
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - сказала она журналистам.
По ее словам, в ночь на пятницу возле станции метро "Царицыно" женщина 1979 года рождения "в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков", несколько раз ударила ножом своего сожителя, а затем - его знакомого. Один из них скончался на месте, другой умер в больнице.
"В настоящее время подозреваемая задержана, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Иванова.
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Обсудить 4
Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Понять и простить, это ведь женщина, будущая мать и бабушка. Пожизненное наказание у нас не применяется к женщинам-убийцам.
19 июня, 10:46
Лилиана Жеманная
810045
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