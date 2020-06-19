В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро

По ее словам, в ночь на пятницу возле станции метро "Царицыно" женщина 1979 года рождения "в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков", несколько раз ударила ножом своего сожителя, а затем - его знакомого. Один из них скончался на месте, другой умер в больнице.