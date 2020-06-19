Московские ЗАГСы 23 июня возобновят торжественную регистрацию брака

"С 23 июня мы возобновляем проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака. Бракосочетания традиционно будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами. А с 26 июня мы планируем вновь проводить бракосочетания на необычных площадках столицы. Мы благодарим молодоженов за терпение и еще раз поздравляем те пары, которые заключили брак в такое непростое время. Конечно, санитарно-эпидемиологические требования сохраняются – мы просим горожан носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в отделах ЗАГС", - рассказала Ракова.