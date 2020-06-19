Московские ЗАГСы 23 июня возобновят торжественную регистрацию брака

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Московские отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания с 23 июня возобновят проведение торжественных церемоний заключения брака, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"С 23 июня мы возобновляем проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака. Бракосочетания традиционно будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами. А с 26 июня мы планируем вновь проводить бракосочетания на необычных площадках столицы. Мы благодарим молодоженов за терпение и еще раз поздравляем те пары, которые заключили брак в такое непростое время. Конечно, санитарно-эпидемиологические требования сохраняются – мы просим горожан носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в отделах ЗАГС", - рассказала Ракова.
По ее словам, после проведения каждой церемонии заключения брака в торжественном зале будет проходить санитарная обработка и проветривание помещений. На новых площадках для регистрации брака будут действовать такие же правила, как и в отделах ЗАГС.
Ранее в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания регистрация брака проходила только в неторжественной обстановке без присутствия гостей и фотографов.
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