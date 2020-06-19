Обращений о принуждении к голосованию немного, заявил Мосгоризбирком

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил РИА Новости, что обращений о принуждении к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ немного, но по каждому комиссия проводит проверку.
"Это не носит массовый характер, обращений немного, по всем мы проводим проверку. Но даже из содержания отдельных обращений следует, что работодатель не требует, не грозит мерами административного воздействия, а скорее разъясняет своим подчинённым порядок голосования и рекомендует. В любом случае все проверим", - сказал Реут.
Ранее в СМИ стали появляться сообщения о том, что сотрудников бюджетных организаций Москвы и департаментов столичной мэрии массово принуждают регистрироваться на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить в период с 25 по 30 июня.