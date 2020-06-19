Обращений о принуждении к голосованию немного, заявил Мосгоризбирком

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил РИА Новости, что обращений о принуждении к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ немного, но по каждому комиссия проводит проверку.

"Это не носит массовый характер, обращений немного, по всем мы проводим проверку. Но даже из содержания отдельных обращений следует, что работодатель не требует, не грозит мерами административного воздействия, а скорее разъясняет своим подчинённым порядок голосования и рекомендует. В любом случае все проверим", - сказал Реут.