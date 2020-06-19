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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200619/1573169621.html
Обращений о принуждении к голосованию немного, заявил Мосгоризбирком
Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил РИА Новости, что обращений о принуждении к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:36
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
владимир путин
москва
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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мосгоризбирком, владимир путин, москва, общество

Обращений о принуждении к голосованию немного, заявил Мосгоризбирком

10:36 19.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил РИА Новости, что обращений о принуждении к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ немного, но по каждому комиссия проводит проверку.
"Это не носит массовый характер, обращений немного, по всем мы проводим проверку. Но даже из содержания отдельных обращений следует, что работодатель не требует, не грозит мерами административного воздействия, а скорее разъясняет своим подчинённым порядок голосования и рекомендует. В любом случае все проверим", - сказал Реут.
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 17:12Голосование по поправкам в Конституцию
Собянин прокомментировал поправки к Конституции
Ранее в СМИ стали появляться сообщения о том, что сотрудников бюджетных организаций Москвы и департаментов столичной мэрии массово принуждают регистрироваться на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить в период с 25 по 30 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомВладимир ПутинМоскваОбщество
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