Игнатьев желал процветания родному краю, заявил глава парламента Чувашии

КАЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости. Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев внес большой вклад в развитие региона и искренне желал ему процветания, заявила председатель Госсовета Чувашии Альбина Егорова.
Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев подтвердил РИА Новости, что Игнатьев скончался, и распорядился организовать похороны бывшего руководителя региона. В конце мая Игнатьев был госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких, по данным РИА Новости, он был подключен к аппарату ИВЛ.
"Почти 10 лет он руководил республикой, внес большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Он любил свой родной край, искренне желал ему процветания, а жителям Чувашии – благополучия", - написала Егорова в соболезновании на сайте парламента.
Она принесла глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Игнатьева, отметив, что он запомнится энергичным, трудолюбивым и преданным своему делу.
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