Челябинский губернатор возглавит список ЕР на местных выборах

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавит список политической партии "Единая Россия" на выборах в Законодательное собрание Челябинской области", - говорится в сообщении.

Помимо главы региона в общеобластную тройку партии войдут действующий председатель заксобрания Владимир Мякуш и уполномоченный по правам ребёнка в регионе Евгения Майорова, уточняется в сообщении.