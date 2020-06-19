Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573168742.html
Челябинский губернатор возглавит список ЕР на местных выборах
Челябинский губернатор Алексей Текслер возглавит список партии "Единая Россия" на выборах в Законодательное собрание региона, которые состоятся 13 сентября,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:29
алексей текслер
единая россия
челябинская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155535/50/1555355000_0:191:3072:1919_1400x0_80_0_0_6af0a401007781ae6086aa6ea9e7dfb9.jpg
https://ria.ru/20200527/1572048598.html
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155535/50/1555355000_0:191:3072:1919_1400x0_80_0_0_6af0a401007781ae6086aa6ea9e7dfb9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155535/50/1555355000_132:0:2863:2048_1400x0_80_0_0_b396fdfbca5948a854e6c26fe6259b61.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155535/50/1555355000_473:0:2521:2048_1400x0_80_0_0_ce949f718cdfec2018c1953e0feab8cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей текслер, единая россия, челябинская область, политика

Челябинский губернатор возглавит список ЕР на местных выборах

10:29 19.06.2020
248
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Текслер
Алексей Текслер
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Алексей Текслер. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер возглавит список партии "Единая Россия" на выборах в Законодательное собрание региона, которые состоятся 13 сентября, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора области.
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавит список политической партии "Единая Россия" на выборах в Законодательное собрание Челябинской области", - говорится в сообщении.
Помимо главы региона в общеобластную тройку партии войдут действующий председатель заксобрания Владимир Мякуш и уполномоченный по правам ребёнка в регионе Евгения Майорова, уточняется в сообщении.
Депутаты заксобрания региона на прошлой неделе назначили выборы в законодательное собрание Челябинской области на 13 сентября, когда в РФ запланирован единый день голосования.
Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу
27 мая, 11:52
ЦИК рассказал о цифровых избирательных участках в единый день голосования
100015
Обсудить 0
Алексей ТекслерЕдиная РоссияЧелябинская областьПолитика
Рекомендуем
Юрий Бездудный
ЕР поддержала кандидатуру Бездудного на выборах губернатора НАО
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Игнатьев желал процветания родному краю, заявил глава парламента Чувашии
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
В ФАС оценили ситуацию с ценами после коронавирусного всплеска
Полицейский
Обвиняемого в убийстве саратовской школьницы признали вменяемым
Раковые клетки
Названы пять симптомов рака кишечника
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В Москве отменили более 16,5 тысячи штрафов из-за пропусков для машин
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Михееву переизбрали секретарем Общественной палаты
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Молоток в зале судебных заседаний
Избившего знакомую до смерти жителя Томска приговорили к колонии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Банкоматы в аэропорту Шереметьево
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
В России выписали 10443 человека за сутки после лечения от COVID-19
Медицинский работник
В России за сутки умер 181 пациент с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:02Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
14:02В МИД Германии прокомментировали арест Бабарико
14:00ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
13:59ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"
13:58В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
13:57Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
13:56ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
13:56ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
13:54ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
13:53Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику
13:53Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций
13:53Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы
13:51Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
13:50Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
13:48Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
Лента новостейМолния