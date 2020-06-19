https://ria.ru/20200619/1573168742.html
Челябинский губернатор возглавит список ЕР на местных выборах
Челябинский губернатор Алексей Текслер возглавит список партии "Единая Россия" на выборах в Законодательное собрание региона, которые состоятся 13 сентября,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:29
2020-06-19T10:29
алексей текслер
единая россия
челябинская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155535/50/1555355000_0:191:3072:1919_1400x0_80_0_0_6af0a401007781ae6086aa6ea9e7dfb9.jpg
https://ria.ru/20200527/1572048598.html
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155535/50/1555355000_0:191:3072:1919_1400x0_80_0_0_6af0a401007781ae6086aa6ea9e7dfb9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155535/50/1555355000_132:0:2863:2048_1400x0_80_0_0_b396fdfbca5948a854e6c26fe6259b61.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155535/50/1555355000_473:0:2521:2048_1400x0_80_0_0_ce949f718cdfec2018c1953e0feab8cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей текслер, единая россия, челябинская область, политика