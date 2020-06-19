В ФАС оценили ситуацию с ценами после коронавирусного всплеска

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ситуация с ценами в РФ после коронавирусного всплеска стабилизировалась, в случае второй волны эпидемии есть риски ее повторения, но их можно будет купировать, заявил в интервью РИА Новости начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Тенишев.

"Ситуация с ценами стабилизировалась, жалоб на цены практически нет. Что касается второй волны - определенные риски есть, но я бы не стал их преувеличивать, и мы в состоянии их купировать", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что люди за период эпидемии могли убедиться, что из магазинов ничего не пропало и выразил надежду, что в будущем покупатели учтут этот опыт.

"Думаю, что люди убедились на собственном опыте, что ничего не пропало с полок. Они закупились продуктами на несколько месяцев вперед, а потом продукты дешевели и лежали на полках, но их никто не покупал по более низкой цене, потому что уже все закупили. Надеюсь, что граждане учтут опыт первой волны и не будут сметать товары с полок как в прошлый раз. Во многом коронакризисный рост цен был спровоцирован ажиотажным спросом и, по сути, мы сами себя наказали", - заключил он.

Россияне в марте текущего года на фоне распространения коронавируса и ослабления рубля резко увеличили спрос на ряд товаров длительного хранения, в частности - на крупы, макароны, товары личной гигиены. К концу марта ажиотаж прекратился. При этом с введением режима самоизоляции в регионах поменялось и потребительское поведение: граждане стали реже ходить в магазины и больше покупать товары в интернете.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.