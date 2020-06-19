В Москве отменили более 16,5 тысячи штрафов из-за пропусков для машин

Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве. Архивное фото

Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 16,5 тыс штрафов за ошибки при привязке к пропуску отменили в Более 16,5 тыс штрафов за ошибки при привязке к пропуску отменили в Москве , сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram в пятницу.

"Штрафы за ошибки при привязке машины к пропуску продолжают отменять - всего 16 563", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подать заявление на отмену штрафа можно удаленно через mos.ru или avtokod.mos.ru - вся процедура займет не более 5 минут.