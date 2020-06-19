https://ria.ru/20200619/1573168199.html
В Москве отменили более 16,5 тысячи штрафов из-за пропусков для машин
Более 16,5 тыс штрафов за ошибки при привязке к пропуску отменили в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram в пятницу. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:24
2020-06-19T10:24
москва
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество