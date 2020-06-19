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В Москве отменили более 16,5 тысячи штрафов из-за пропусков для машин
Более 16,5 тыс штрафов за ошибки при привязке к пропуску отменили в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram в пятницу. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:24
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москва, общество

В Москве отменили более 16,5 тысячи штрафов из-за пропусков для машин

10:24 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 16,5 тыс штрафов за ошибки при привязке к пропуску отменили в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram в пятницу.
"Штрафы за ошибки при привязке машины к пропуску продолжают отменять - всего 16 563", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подать заявление на отмену штрафа можно удаленно через mos.ru или avtokod.mos.ru - вся процедура займет не более 5 минут.
Цифровые пропуска для передвижения в Москве на автомобиле действовали с 22 апреля по 8 июня.
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