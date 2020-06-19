Юрист: Порошенко будут судить за "рейдерство" в "Киевском патриархате"

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко будут судить за нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а именно за рейдерство в отношении "Киевского патриархата" (КП), сообщила юрист неканонической религиозной структуры Неонила Ткаченко.

Порошенко в четверг заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины" (ПЦУ).

"Опровергаем заявление Петра Порошенко о вручении ему подозрения за, цитата, "вручение Томоса" и "...создание ПЦУ". Процессуальное действие - вручение подозрения - осуществлено Государственным бюро расследований в рамках досудебного следствия по составу уголовного преступления, предусмотренного статьей 161 УК Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений", - написала Ткаченко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что "Киевский патриархат" на протяжении года "страдает от рейдерства". "Указанные действия находят свое выражение в несанкционированном изменении информации компьютеризированной системы Госреестра юридических лиц и противоправном лишении правоспособности религиозных организаций, в отношении которых вносятся сведения об их состоянии прекращения (ликвидации)", - отметила юрист.

Вручение подозрения было осуществлено вследствие поступившего заявления от прихожан храма Рождества Христова (КП) в Одессе, обвинивших в преступлении Петра Порошенко, Евгения Нищука и Сергея Думенко, уточнила Ткаченко.