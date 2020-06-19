Юрист: Порошенко будут судить за "рейдерство" в "Киевском патриархате"

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко будут судить за нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а именно за рейдерство в отношении "Киевского патриархата" (КП), сообщила юрист неканонической религиозной структуры Неонила Ткаченко.
Порошенко в четверг заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины" (ПЦУ).
"Опровергаем заявление Петра Порошенко о вручении ему подозрения за, цитата, "вручение Томоса" и "...создание ПЦУ". Процессуальное действие - вручение подозрения - осуществлено Государственным бюро расследований в рамках досудебного следствия по составу уголовного преступления, предусмотренного статьей 161 УК Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений", - написала Ткаченко на своей странице в Facebook.
Она отметила, что "Киевский патриархат" на протяжении года "страдает от рейдерства". "Указанные действия находят свое выражение в несанкционированном изменении информации компьютеризированной системы Госреестра юридических лиц и противоправном лишении правоспособности религиозных организаций, в отношении которых вносятся сведения об их состоянии прекращения (ликвидации)", - отметила юрист.
Вручение подозрения было осуществлено вследствие поступившего заявления от прихожан храма Рождества Христова (КП) в Одессе, обвинивших в преступлении Петра Порошенко, Евгения Нищука и Сергея Думенко, уточнила Ткаченко.
Так называемый Объединительный собор, прошедший при участии Порошенко в декабре 2018 года, объявил о создании ПЦУ путем слияния двух непризнанных мировым православием структур. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний (в миру Сергей) Думенко. Постановлением собора был, в частности, ликвидирован "Киевский патриархат". Впоследствии глава КП Филарет (Денисенко) заявил, что "Киевский патриархат" не расформирован и продолжает существовать. Однако весной 2019 года министерство культуры Украины объявило, что КП фактически и юридически прекратил свою деятельность.