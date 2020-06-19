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Распространение нового коронавируса
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В Югре выявили 259 новых случаев заражения коронавирусом
Рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе обновляется третий день подряд, инфекция выявлена еще у 259... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вадим шувалов
ханты-мансийский автономный округ
единая россия
наталья комарова
сургут
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вадим шувалов, ханты-мансийский автономный округ, единая россия, наталья комарова, сургут

В Югре выявили 259 новых случаев заражения коронавирусом

10:16 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июн - РИА Новости. Рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе обновляется третий день подряд, инфекция выявлена еще у 259 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 259 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах... 5712 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа", - говорится в сообщении.
Предыдущий рекордный показатель новых случаев COVID-19 в Югре был зафиксирован в четверг, когда штаб сообщил о 243 инфицированных. Днем ранее инфекция подтвердилась у 237 человек, что на тот момент также было максимальным числом для региона с начала распространения коронавируса. Количество заразившихся в округе ежесуточно наблюдается на отметке выше 100 с конца мая.
Девятый день подряд лидером по числу новых выявленных случаев COVID-19 в Югре остается Сургут, где инфекция уже подтвердилась у 1280 человек. По этому показателю город в среду вышел на первое место в автономном округе. В статистику заболевших попал и глава муниципалитета Вадим Шувалов, сообщивший ранее, что его госпитализировали с коронавирусом в местную больницу.
Губернатор Югры Наталья Комарова во вторник на заседании президиума генсовета партии "Единая Россия" заявила, что автономный округ вышел на пик заболеваемости COVID-19.
Режим обязательной самоизоляции в Югре действует до 23 июня включительно.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вадим ШуваловХанты-Мансийский автономный округЕдиная РоссияНаталья КомароваСургут
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