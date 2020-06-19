В Югре выявили 259 новых случаев заражения коронавирусом

"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 259 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах... 5712 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа", - говорится в сообщении.

Предыдущий рекордный показатель новых случаев COVID-19 в Югре был зафиксирован в четверг, когда штаб сообщил о 243 инфицированных. Днем ранее инфекция подтвердилась у 237 человек, что на тот момент также было максимальным числом для региона с начала распространения коронавируса. Количество заразившихся в округе ежесуточно наблюдается на отметке выше 100 с конца мая.