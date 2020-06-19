В Югре выявили 259 новых случаев заражения коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июн - РИА Новости. Рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе обновляется третий день подряд, инфекция выявлена еще у 259 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 259 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах... 5712 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа", - говорится в сообщении.
Предыдущий рекордный показатель новых случаев COVID-19 в Югре был зафиксирован в четверг, когда штаб сообщил о 243 инфицированных. Днем ранее инфекция подтвердилась у 237 человек, что на тот момент также было максимальным числом для региона с начала распространения коронавируса. Количество заразившихся в округе ежесуточно наблюдается на отметке выше 100 с конца мая.
Девятый день подряд лидером по числу новых выявленных случаев COVID-19 в Югре остается Сургут, где инфекция уже подтвердилась у 1280 человек. По этому показателю город в среду вышел на первое место в автономном округе. В статистику заболевших попал и глава муниципалитета Вадим Шувалов, сообщивший ранее, что его госпитализировали с коронавирусом в местную больницу.
Губернатор Югры Наталья Комарова во вторник на заседании президиума генсовета партии "Единая Россия" заявила, что автономный округ вышел на пик заболеваемости COVID-19.
Режим обязательной самоизоляции в Югре действует до 23 июня включительно.
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