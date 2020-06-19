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Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
ВВС России перехватили американские бомбардировщики над Охотским морем, говорится в сообщении Национального центра управления обороной. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:16
сергей рудской
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вооруженные силы рф
ввс сша
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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Кадры перехвата американских бомбардировщиков российскими истребителями
Российские истребители перехватили американские бомбардировщики над Тихим океаном, нарушения границы не допущено.
2020-06-19T10:12
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сергей рудской, ту-95мс, вооруженные силы рф, ввс сша, миг-31, су-30, нато, охотское море, ввс рф, сша, безопасность

Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

10:12 19.06.2020 (обновлено: 11:16 19.06.2020)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ВВС России перехватили американские бомбардировщики над Охотским морем, говорится в сообщении Национального центра управления обороной.
"Девятнадцатого июня дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа (ВВО) над нейтральными водами <...> была обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США", — сказано в релизе.
В небо поднимались истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31.
Подчеркивается, что государственная граница не нарушалась, а полеты россиян выполнялись "в строгом соответствии с международными правилами".
Кадры перехвата группы иностранных разведывательных самолетов над нейтральными водами Балтийского моря
15 июня, 19:50
Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков российскими Су-27
За последние полторы недели ВВС США сами дважды поднимали истребители в воздух для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС в этом же районе.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской заявлял, что Минобороны фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ.
По его словам, военные продолжат отслеживать происходящее "для своевременного принятия мер".
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Сергей РудскойТу-95МСВооруженные силы РФВВС СШАМиГ-31Су-30НАТООхотское мореВВС РФСШАБезопасность
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