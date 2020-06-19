https://ria.ru/20200619/1573167425.html
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
ВВС России перехватили американские бомбардировщики над Охотским морем, говорится в сообщении Национального центра управления обороной. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:12
2020-06-19T11:16
сергей рудской
ту-95мс
вооруженные силы рф
ввс сша
миг-31
су-30
нато
охотское море
ввс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573172609_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_236cd2dc72c8c4505b899df4d459ffd7.jpg
https://ria.ru/20200615/1572968617.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200529/1572194241.html
2
охотское море
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры перехвата американских бомбардировщиков российскими истребителями
Российские истребители перехватили американские бомбардировщики над Тихим океаном, нарушения границы не допущено.
2020-06-19T10:12
true
PT0M35S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573172609_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_236cd2dc72c8c4505b899df4d459ffd7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573172609_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_ff0ae0478570bf3f7a6b71b39ca94a76.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573172609_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_02f6d917f30d423da0a94c1098b5fafd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рудской, ту-95мс, вооруженные силы рф, ввс сша, миг-31, су-30, нато, охотское море, ввс рф, сша, безопасность