Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

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"Девятнадцатого июня дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа (ВВО) над нейтральными водами <...> была обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США", — сказано в релизе.

Подчеркивается, что государственная граница не нарушалась, а полеты россиян выполнялись "в строгом соответствии с международными правилами".

За последние полторы недели ВВС США сами дважды поднимали истребители в воздух для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС в этом же районе.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской заявлял, что Минобороны фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ.