Премьер Японии не приедет на парад Победы в Москве, сообщили СМИ

ТОКИО, 19 июн - РИА Новости. Заместитель главы департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма заявил на заседании парламентского комитета по делам Окинавы и северных территорий (как в Заместитель главы департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма заявил на заседании парламентского комитета по делам Окинавы и северных территорий (как в Японии называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи), что премьер Синдзо Абэ не будет присутствовать на параде Победы 24 июня в Москве, сообщило агентство Киодо

"Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не будет присутствовать на параде 24 июня с учетом ситуации с коронавирусом. Мы передали свой ответ российской стороне", - сказал Уяма.

Он сказал, что ему неизвестно, получил ли японский дипломатический корпус в России приглашение на парад, но отметил, что, "насколько он слышал, приглашение дипломатическому корпусу не приходило".

Ранее была информация от источников, что премьер не поедет на парад, так как правительство страны уточнило, что Россия проводит мероприятие в основном для стран бывшего СССР.

Первоначально планировалось, что Абэ приедет на празднование Победы 9 мая и в ходе этой поездки проведет встречу с российским президентом, но затем из-за распространение коронавируса этим планам не суждено было сбыться.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что акцент будет сделан на приглашение глав государств СНГ.