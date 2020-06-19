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https://ria.ru/20200619/1573167249.html
Премьер Японии не приедет на парад Победы в Москве, сообщили СМИ
Заместитель главы департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма заявил на заседании парламентского комитета по делам Окинавы и северных территорий (как в Японии... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:12
дмитрий песков
москва
япония
в мире
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573104655_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_27226c56f85ab83d590b49187977fc0f.jpg
https://ria.ru/20200618/1573119471.html
Это парад победителей, а не побежденных))
10
2
москва
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573104655_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_27226c56f85ab83d590b49187977fc0f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, москва, япония, в мире

Премьер Японии не приедет на парад Победы в Москве, сообщили СМИ

10:10 19.06.2020 (обновлено: 12:12 19.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНочная репетиция парада Победы в Москве
Ночная репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ночная репетиция парада Победы в Москве. Архивное фото
ТОКИО, 19 июн - РИА Новости. Заместитель главы департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма заявил на заседании парламентского комитета по делам Окинавы и северных территорий (как в Японии называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи), что премьер Синдзо Абэ не будет присутствовать на параде Победы 24 июня в Москве, сообщило агентство Киодо.
"Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не будет присутствовать на параде 24 июня с учетом ситуации с коронавирусом. Мы передали свой ответ российской стороне", - сказал Уяма.
Он сказал, что ему неизвестно, получил ли японский дипломатический корпус в России приглашение на парад, но отметил, что, "насколько он слышал, приглашение дипломатическому корпусу не приходило".
Ранее была информация от источников, что премьер не поедет на парад, так как правительство страны уточнило, что Россия проводит мероприятие в основном для стран бывшего СССР.
Первоначально планировалось, что Абэ приедет на празднование Победы 9 мая и в ходе этой поездки проведет встречу с российским президентом, но затем из-за распространение коронавируса этим планам не суждено было сбыться.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что акцент будет сделан на приглашение глав государств СНГ.
Уяма отметил, что контакты между двумя странами развиваются, упомянув телефонный разговор между главами МИД двух стран и последовавшие за ним телефонные переговоры заместителей министров иностранных дел России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори. Как сообщил МИД РФ, затрагивалась тематика многопланового сотрудничества в различных областях, продвижение торгово-экономической кооперации, укрепление договорно-правовой базы отношений, взаимодействие в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, а также актуальные вопросы российско-японских отношений. Был рассмотрен график дальнейших двусторонних контактов, реализация которого станет возможна по мере преодоления пандемии COVID-19.
18171102
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Дмитрий ПесковМоскваЯпонияВ мире
Популярные комментарии
Это парад победителей, а не побежденных))
19 июня, 10:40
Лилиана Жеманная
910000
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