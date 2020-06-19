Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573167188.html
БДИПЧ ждет приглашения наблюдать за выборами президента Белоруссии
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) ждет приглашения от властей Белоруссии для наблюдения за выборами президента республики,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:09
белгазпромбанк
виктор бабарико
виталий ермошин
лидия ермошина
бюро по демократическим институтам и правам человека
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107697_181:0:2890:1524_1400x0_80_0_0_89393c0586a751ee2cccbf3928a6ee03.jpg
https://ria.ru/20200618/1573151100.html
https://ria.ru/20200610/1572730255.html
https://ria.ru/20200601/1572288335.html
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107697_181:0:2890:1524_1400x0_80_0_0_89393c0586a751ee2cccbf3928a6ee03.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107697_70:0:2799:2047_1400x0_80_0_0_a1e3c23eb2087d25e25b4ade0f9cb5b2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107697_411:0:2458:2047_1400x0_80_0_0_046c55fe913a7b5c97f69d56fe9bc04b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгазпромбанк, виктор бабарико, виталий ермошин, лидия ермошина, бюро по демократическим институтам и правам человека, минск, белоруссия, в мире

БДИПЧ ждет приглашения наблюдать за выборами президента Белоруссии

10:09 19.06.2020
203
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкИзбирательный участок в Минске
Избирательный участок в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Избирательный участок в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) ждет приглашения от властей Белоруссии для наблюдения за выборами президента республики, сообщили РИА Новости в Варшавском офисе Организации.
Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа. В рамках политической кампании по 19 июня включительно 13 претендентов на высший государственный пост собирают подписи для своего выдвижения кандидатами. Минимум для регистрации составляет 100 тысяч достоверных подписей избирателей. Решение о регистрации кандидатами будет принимать ЦИК.
Урсула фон дер Ляйен
Вчера, 19:48
В ЕК призвали обеспечить конкурентные выборы президента в Белоруссии
"У БДИПЧ в Белоруссии нет никого, кто мог бы наблюдать за текущими событиями, поскольку мы все еще ждем приглашения от властей, которое позволило бы нам хорошо подготовиться к наблюдению за всеми аспектами выборов", - заявили РИА Новости в БДИПЧ.
Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина ранее заявила, что приглашения иностранным наблюдателям предполагается направлять после регистрации кандидатов в президенты. Этот этап избирательной кампании завершается в республике 14 июля. Ермошина выразила надежду, что к этому моменту улучшится эпидемиологическая обстановка.
Эта избирательная компания в Белоруссии еще до регистрации кандидатов в президенты уже характеризуется уголовным преследованием некоторых претендентов на пост главы государства.
Тьерри Мариани
10 июня, 10:51
В выборах президента Белоруссии отсутствует интрига, считает евродепутат
Так, в четверг в Минске был задержан один из них – Виктор Бабарико, который долгое время руководил Белгазпромбанком. Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Бабарико ранее заявил, что действия властей носят заказной политический характер. В среду штаб политика сообщил, что счет избирательного фонда Бабарико был заблокирован.
Ранее из-за ареста не смог зарегистрировать свою инициативную группу видеоблогер Сергей Тихановский. Он и как минимум еще девять соратников содержатся под стражей по обвинению по уголовной статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" из-за инцидента на предвыборном пикете в Гродно, где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции.
Позже правозащитный центр "Весна" сообщил, что в отношении Тихановского было возбуждено еще одно уголовное дело по статье 191 уголовного кодекса Беларуссии (воспрепятствование реализации избирательных прав граждан, работе ЦИК и избирательных комиссий по выборам).
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания
1 июня, 13:20
Лукашенко рассказал о свободе слова на президентских выборах в Белоруссии
030001
Обсудить 0
БелгазпромбанкВиктор БабарикоВиталий ЕрмошинЛидия ЕрмошинаБюро по демократическим институтам и правам человекаМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Ночная репетиция парада Победы в Москве
Премьер Японии не приедет на парад Победы в Москве, сообщили СМИ
Флаг Бельгии
Бельгия не будет представлена на параде Победы в Москве
Медик надевает защитный костюм
В Чехии за сутки выявили 118 заболевших COVID-19
Виктор Бабарико
Штаб: кандидат в президенты Белоруссии Бабарико находится в СИЗО КГБ
Виктор Бабарико
Адвокат рассказал, кто ведет процесс по делу Бабарико
Черная икра
ФСБ пресекла незаконный канал сбыта черной икры из Дагестана
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон во время визита в Россию обсудит вопросы экспорта
Призывники из числа казаков перед торжественным ритуалом напутствия и благословения у Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора в городе Новочеркасске
Зачем православная церковь благословляет военных, в том числе в Украине?
Президент Украины Петр Порошенко выступат перед томосом
Юрист: Порошенко будут судить за "рейдерство" в "Киевском патриархате"
Врач
США больше не нуждаются в масштабном карантине, считает инфекционист
Виктор Бабарико
Госконтроль Белоруссии передал материалы дел в отношении Бабарико в ГП
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин расширил перечень проектов, финансируемых из средств ФНБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило 19 тысяч
Клавиатура компьютера
Минкомсвязь обновила перечень сайтов с бесплатным доступом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:00ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
13:59ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"
13:58В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
13:57Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
13:56ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
13:56ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
13:54ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
13:53Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику
13:53Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций
13:53Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы
13:51Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
13:50Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
13:48Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
13:45Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
Лента новостейМолния