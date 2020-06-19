БДИПЧ ждет приглашения наблюдать за выборами президента Белоруссии

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ ( Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ ( БДИПЧ ) ждет приглашения от властей Белоруссии для наблюдения за выборами президента республики, сообщили РИА Новости в Варшавском офисе Организации.

Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа. В рамках политической кампании по 19 июня включительно 13 претендентов на высший государственный пост собирают подписи для своего выдвижения кандидатами. Минимум для регистрации составляет 100 тысяч достоверных подписей избирателей. Решение о регистрации кандидатами будет принимать ЦИК.

"У БДИПЧ в Белоруссии нет никого, кто мог бы наблюдать за текущими событиями, поскольку мы все еще ждем приглашения от властей, которое позволило бы нам хорошо подготовиться к наблюдению за всеми аспектами выборов", - заявили РИА Новости в БДИПЧ.

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина ранее заявила, что приглашения иностранным наблюдателям предполагается направлять после регистрации кандидатов в президенты. Этот этап избирательной кампании завершается в республике 14 июля. Ермошина выразила надежду, что к этому моменту улучшится эпидемиологическая обстановка.

Эта избирательная компания в Белоруссии еще до регистрации кандидатов в президенты уже характеризуется уголовным преследованием некоторых претендентов на пост главы государства.

Так, в четверг в Минске был задержан один из них – Виктор Бабарико , который долгое время руководил Белгазпромбанком . Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Бабарико ранее заявил, что действия властей носят заказной политический характер. В среду штаб политика сообщил, что счет избирательного фонда Бабарико был заблокирован.

Ранее из-за ареста не смог зарегистрировать свою инициативную группу видеоблогер Сергей Тихановский. Он и как минимум еще девять соратников содержатся под стражей по обвинению по уголовной статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" из-за инцидента на предвыборном пикете в Гродно , где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции.