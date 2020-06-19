ФСБ пресекла незаконный канал сбыта черной икры из Дагестана

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан пресекло незаконный канал сбыта черной икры в другие регионы РФ, в частности, в Москву, сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ.
"В рамках расследуемого Пограничным управлением ФСБ России по Республике Дагестан уголовного дела пресечен межрегиональный канал перемещения и сбыта незаконно добытых водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В рамках данного расследования в Москве была обнаружено более 400 килограммов черной икры, переправленной по данному контрабандному каналу, на сумму свыше 150 миллионов рублей.
"Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Принадлежность икры к осетровым видам подтверждена Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства. Предварительный ущерб от незаконной деятельности может превышать 150 миллионов рублей. Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.