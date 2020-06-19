ФСБ пресекла незаконный канал сбыта черной икры из Дагестана

"В рамках расследуемого Пограничным управлением ФСБ России по Республике Дагестан уголовного дела пресечен межрегиональный канал перемещения и сбыта незаконно добытых водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В рамках данного расследования в Москве была обнаружено более 400 килограммов черной икры, переправленной по данному контрабандному каналу, на сумму свыше 150 миллионов рублей.