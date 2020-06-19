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ФСБ пресекла незаконный канал сбыта черной икры из Дагестана
Пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан пресекло незаконный канал сбыта черной икры в другие регионы РФ, в частности, в Москву, сообщили в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:06
республика дагестан
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
республика дагестан, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

ФСБ пресекла незаконный канал сбыта черной икры из Дагестана

10:06 19.06.2020
495
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкЧерная икра
Черная икра
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Черная икра. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан пресекло незаконный канал сбыта черной икры в другие регионы РФ, в частности, в Москву, сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ.
"В рамках расследуемого Пограничным управлением ФСБ России по Республике Дагестан уголовного дела пресечен межрегиональный канал перемещения и сбыта незаконно добытых водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В рамках данного расследования в Москве была обнаружено более 400 килограммов черной икры, переправленной по данному контрабандному каналу, на сумму свыше 150 миллионов рублей.
"Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Принадлежность икры к осетровым видам подтверждена Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства. Предварительный ущерб от незаконной деятельности может превышать 150 миллионов рублей. Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.
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18 мая, 14:00
ФТС пресекла контрабанду в Китай более десяти тонн красной икры
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Республика ДагестанФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
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