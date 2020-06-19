https://ria.ru/20200619/1573166726.html
Бельгия не будет представлена на параде Победы в Москве
Бельгия не будет представлена на параде Победы в Москве, она не получала на него приглашения, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:00
2020-06-19T10:00
75 лет великой победы
парад победы
москва
бельгия
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https://ria.ru/20200619/1573157227.html
2
москва
бельгия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/93900/96/939009636_0:375:4000:2625_1400x0_80_0_0_4cab93dfb068389f5c78d4f03465c84f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парад победы, москва, бельгия