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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200619/1573166726.html
Бельгия не будет представлена на параде Победы в Москве
Бельгия не будет представлена на параде Победы в Москве, она не получала на него приглашения, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:00
75 лет великой победы
парад победы
москва
бельгия
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москва
бельгия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
парад победы, москва, бельгия

Бельгия не будет представлена на параде Победы в Москве

10:00 19.06.2020
789
© Fotolia / JackinФлаг Бельгии
Флаг Бельгии
© Fotolia / Jackin
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бельгия не будет представлена на параде Победы в Москве, она не получала на него приглашения, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве.
"Бельгия не будет представлена ​​на параде Победы в Москве 24 июня 2020 года, так как не получила приглашения", — сообщили агентству в бельгийской дипмиссии.
Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
00:2375 лет Великой Победы
Минобороны рассказало, как отбирали солдат на парад Победы в 1945 году
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыМоскваБельгия
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