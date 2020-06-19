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Додон во время визита в Россию обсудит вопросы экспорта
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что во время визита в Москву намерен обсудить с российским руководством вопрос продления беспошлинного экспорта,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:59
россия
ион кику
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дмитрий медведев
молдавия
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россия, ион кику, игорь додон, дмитрий медведев, молдавия, в мире

Додон во время визита в Россию обсудит вопросы экспорта

09:59 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон
 Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что во время визита в Москву намерен обсудить с российским руководством вопрос продления беспошлинного экспорта, получения российского кредита, а также дополнительной помощи для республики.
Ранее президент Молдавии сообщил, что отправится в Москву, чтобы принять участие в параде, который состоится 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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"У меня запланирован ряд важных двусторонних встреч, с коллегами из России я хочу обсудить вопрос продления режима беспошлинной торговли, который должен завершиться 30 июня - это первая тема... Еще один вопрос — это все, что касается российского кредита и вообще дополнительной поддержки для Молдавии", - заявил Додон в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Также Додон отметил, что хочет обсудить вопрос получения новых авторизаций для грузовых автоперевозчиков, продающих товары в РФ.
Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Ранее премьер Ион Кику отметил, что власти возобновили переговоры с властями России о финансовой поддержке.
Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии, в конце июня было решение продлить отмену пошлин до 1 января 2020 года, а после ноябрьской встречи с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым премьер Молдавии сообщил о решении российских властей разрешить республике и в первом полугодии 2020 года ввозить товары без пошлин.
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РоссияИон КикуИгорь ДодонДмитрий МедведевМолдавияВ мире
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