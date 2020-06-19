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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573166510.html
США больше не нуждаются в масштабном карантине, считает инфекционист
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что страна более не нуждается в масштабных ограничительных мерах, чтобы взять под контроль ситуацию с... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, сша, в мире

США больше не нуждаются в масштабном карантине, считает инфекционист

09:58 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что страна более не нуждается в масштабных ограничительных мерах, чтобы взять под контроль ситуацию с распространением COVID-19, несмотря на то, что ежедневный уровень прироста случаев заражения не изменился.
"Я не думаю, что мы будем говорить о возвращении к карантину", - заявил Фаучи в интервью агентству Франс Пресс, отвечая на вопрос, должны ли быть возобновлены ограничительные меры в таких местах, как Калифорния и Техас, где наблюдается рост случаев заражения.
"Я думаю, мы будем говорить о том, как лучше контролировать те районы страны, где наблюдается всплеск случаев", - отметил он. Фаучи добавил, что он оптимистично смотрит на то, что в скором времени мир получит вакцину от коронавируса, назвав результаты ранних испытаний "обнадеживающими".
"Очевидно, что есть заинтересованность в возвращении к той или иной форме нормальной жизни в наших взаимодействиях с другими странами", - заявил Фаучи, отвечая на вопрос об открытии границ страны. Он добавил, что эта тема обсуждается практически ежедневно, однако отказался называть конкретные сроки.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Вчера, 17:21Распространение нового коронавируса
В Минздраве рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Главный инфекционист США также заявил, что "очень впечатлен" результатами клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19, но предупредил, что данный препарат не следует назначать слишком рано после заражения коронавирусом, отметив, что на начальных этапах заражения для подавления вируса нужна иммунная система организма.
Ранее сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний препарата дексаметазон. Согласно результатам проведенного в Оксфорде исследования, противовоспалительный препарат снижает риск смерти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, - на 20%. Упаковка препарата в Британии стоит всего порядка пяти фунтов стерлингов. Правительство Великобритании во вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19 и утверждает, что это первое в мире лекарство от коронавируса.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, всего в Соединенных Штатах выявили 2 191 052 случая заражения COVID-19, более 118 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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