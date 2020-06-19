Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200619/1573166324.html
В Госдуме прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
Опубликованная в четверг статья президента РФ Владимира Путина свидетельствует о том, что Россия не приемлет языка агрессии, уважает суверенитет других стран и... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:35
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
госдума рф
сергей железняк
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149334/29/1493342927_0:290:2822:1877_1400x0_80_0_0_8ddaf83e60a4a9b092c1e275215facb9.jpg
https://ria.ru/20200618/1573156466.html
https://ria.ru/20200618/1573155647.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149334/29/1493342927_0:290:2822:1877_1400x0_80_0_0_8ddaf83e60a4a9b092c1e275215facb9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149334/29/1493342927_0:0:2504:1877_1400x0_80_0_0_a6baffc5b7d5c2e1df5916b0c2a29ca1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149334/29/1493342927_258:0:2135:1877_1400x0_80_0_0_10a98857597f9a50a1738622d4db3b95.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вторая мировая война (1939-1945), госдума рф, сергей железняк, владимир путин, политика

В Госдуме прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

09:54 19.06.2020 (обновлено: 10:35 19.06.2020)
420
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Железняк
Сергей Железняк
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Сергей Железняк. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Опубликованная в четверг статья президента РФ Владимира Путина свидетельствует о том, что Россия не приемлет языка агрессии, уважает суверенитет других стран и намерена отстаивать историческую правду на всех международных площадках, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest. Статья носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". Путин, в частности, пишет, что попытки ревизии итогов мировой войны, которые наблюдаются сегодня на Западе, угрожают принципам мирного развития.
"Вышедшая в американском журнале статья главы нашего государства послужит очень важным уроком для граждан в других странах. Для многих документальные факты, приведенные в материале, станут откровением", - цитирует Железняка его пресс-служба.
Депутат отметил, что своим обращением президент России встал на защиту исторической правды перед теми, кто пытается переписать историю ХХ века.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 23:51
Песков объяснил выбор издания для публикации статьи Путина
"Владимир Путин показал гражданам других стран, что Россия открыта к диалогу, не приемлет языка агрессии, уважает чужой суверенитет, никогда не позволит диктовать нам чужие правила игры и будет отстаивать историческую правду на всех мировых площадках", - полагает депутат.
Железняк также выразил уверенность в том, что статья Путина в преддверии встречи пятерки ядерных держав станет для лидеров других стран предметом серьезного анализа, возможно, заставит их задуматься над политикой, которую они проводят.
"Только бережно сохраняя правду о прошлом, можно уверенно строить будущее, в котором лучшие традиции нации и опыт предков будут использованы и приумножены новым поколением для устойчивого развития страны и укрепления глобальной стабильности. Пожалуй, это один из ключевых смыслов прозвучавшего обращения нашего президента к миру", - заключил политик.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 22:5175 лет Великой Победы
Путин назвал один из главных итогов Второй мировой войны
3020003
Обсудить 2
75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)Госдума РФСергей ЖелезнякВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Флаг Бельгии
Бельгия не будет представлена на параде Победы в Москве
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал болезни, из-за которых можно потерять зрение
Старт продаж защитных тканевых масок в магазинах Uniqlo по всей Японии
За масками Uniqlo в Японии выстроились очереди
Ночная репетиция парада Победы в Москве
Премьер Японии не приедет на парад Победы в Москве, сообщили СМИ
Врач
США больше не нуждаются в масштабном карантине, считает инфекционист
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В России провели более 16,3 миллиона тестов на COVID-19
Призывники из числа казаков перед торжественным ритуалом напутствия и благословения у Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора в городе Новочеркасске
Зачем православная церковь благословляет военных, в том числе в Украине?
Виктор Бабарико
Штаб: кандидат в президенты Белоруссии Бабарико находится в СИЗО КГБ
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон во время визита в Россию обсудит вопросы экспорта
Посетитель ярмарки вакансий
Число вакансий в Москве и области за неделю увеличилось на 8,6%
Кипр
Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Кипром, сообщили СМИ
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Украинца задержали при попытке тайно попасть в Крым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии
Черная икра
ФСБ пресекла незаконный канал сбыта черной икры из Дагестана
Станислав Бышок
Эксперт назвал важнейший посыл статьи Путина о Второй мировой войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:59ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"
13:58В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
13:57Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
13:56ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
13:56ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
13:54ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
13:53Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику
13:53Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций
13:53Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы
13:51Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
13:50Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
13:48Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
13:45Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
13:44В мусульманской общине РФ призвали поддержать русский язык
Лента новостейМолния