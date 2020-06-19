В Госдуме прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Опубликованная в четверг статья президента РФ Опубликованная в четверг статья президента РФ Владимира Путина свидетельствует о том, что Россия не приемлет языка агрессии, уважает суверенитет других стран и намерена отстаивать историческую правду на всех международных площадках, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк

"Вышедшая в американском журнале статья главы нашего государства послужит очень важным уроком для граждан в других странах. Для многих документальные факты, приведенные в материале, станут откровением", - цитирует Железняка его пресс-служба.

Депутат отметил, что своим обращением президент России встал на защиту исторической правды перед теми, кто пытается переписать историю ХХ века.

"Владимир Путин показал гражданам других стран, что Россия открыта к диалогу, не приемлет языка агрессии, уважает чужой суверенитет, никогда не позволит диктовать нам чужие правила игры и будет отстаивать историческую правду на всех мировых площадках", - полагает депутат.

Железняк также выразил уверенность в том, что статья Путина в преддверии встречи пятерки ядерных держав станет для лидеров других стран предметом серьезного анализа, возможно, заставит их задуматься над политикой, которую они проводят.