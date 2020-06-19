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Мишустин расширил перечень проектов, финансируемых из средств ФНБ
Правительство РФ расширило перечень крупных проектов с госучастием, финансируемых за счет Фонда национального благосостояния, в него вошли, в частности,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:14
михаил мишустин
новосибирск
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил мишустин, новосибирск, экономика

Мишустин расширил перечень проектов, финансируемых из средств ФНБ

10:05 19.06.2020 (обновлено: 10:14 19.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень крупных проектов с госучастием, финансируемых за счет Фонда национального благосостояния, в него вошли, в частности, строительство ледоколов, реконструкция участков трасс "Каспий" и "Новороссийск – Керчь", сообщается на сайте кабмина.
"Перечень крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ, дополнен 15 новыми позициями. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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8 июня, 13:23Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Объем ФНБ за май сократился на 245 миллиардов рублей
В перечень также вошли строительство терминала сжиженного природного газа (СПГ) "Утренний", возведение многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, проект "Сибирского кольцевого источника фотонов".
"В то же время из перечня исключены футбольные стадионы и некоторые автомобильные дороги. Это связано с тем, что объекты уже ввели в эксплуатацию", - отмечается в сообщении кабмина.
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Михаил МишустинНовосибирскЭкономика
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