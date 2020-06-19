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Мясников назвал болезни, из-за которых можно потерять зрение
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о заболеваниях, которые могут привести к потере... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:24
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников назвал болезни, из-за которых можно потерять зрение

09:48 19.06.2020 (обновлено: 11:24 19.06.2020)
10856
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о заболеваниях, которые могут привести к потере зрения.
Самыми распространенными болезнями, негативно влияющими на глаза, он назвал гипертонию и сахарный диабет.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
4 июня, 16:18
Мясников назвал альтернативу аптечным витаминам
Врач объяснил, что сетчатка глаза снабжается кровью более интенсивно, чем любой другой орган. Поэтому малейший сбой, вызванный скачками давления, может привести к серьезным проблемам.
При сахарном диабете происходит поражение сосудов, и это еще одна причина ухудшения зрения, отметил Мясников. При этом диабет второго типа негативно воздействует на глаза еще до сильного повышения уровня глюкозы, добавил он.
Чтобы сохранить зрение, ведущий посоветовал не заниматься самолечением и регулярно проходить осмотр глазного дна.
Александр Мясников
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44297530
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Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
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