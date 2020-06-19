Мясников назвал болезни, из-за которых можно потерять зрение

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале " Россия 1 " рассказал о заболеваниях, которые могут привести к потере зрения.

Самыми распространенными болезнями, негативно влияющими на глаза, он назвал гипертонию и сахарный диабет.

Врач объяснил, что сетчатка глаза снабжается кровью более интенсивно, чем любой другой орган. Поэтому малейший сбой, вызванный скачками давления, может привести к серьезным проблемам.

При сахарном диабете происходит поражение сосудов, и это еще одна причина ухудшения зрения, отметил Мясников. При этом диабет второго типа негативно воздействует на глаза еще до сильного повышения уровня глюкозы, добавил он.