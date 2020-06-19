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В Республике Алтай продлили запрет на работу турбаз
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил запрет на работу туристических объектов до 2 июля 2020 года, ранее ограничения действовали до 22 июня, сообщает... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:49
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег хорохордин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика алтай, горно-алтайск

В Республике Алтай продлили запрет на работу турбаз

09:48 19.06.2020 (обновлено: 09:49 19.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Республике Алтай
Отдыхающие в Республике Алтай
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Отдыхающие в Республике Алтай. Архивное фото
БАРНАУЛ, 19 июн - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил запрет на работу туристических объектов до 2 июля 2020 года, ранее ограничения действовали до 22 июня, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил запрет на работу туристических объектов в регионе до 2 июля включительно. Соответствующее распоряжение подписано в пятницу, 19 июня", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Республике Алтай прирост новых случаев заболевания коронавирусом превысил 60%. С прошлой пятницы зарегистрировано 155 новых случаев, из которых 110 – у жителей Кош-Агачского района.
"В настоящий момент эпидситуация остается очень сложной. Мы не можем приступить к следующему этапу открытия турбаз и других средств коллективного размещения, равно как и к полноценному возобновлению работы общепита", - цитирует Хорохордина оперштаб.
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Также глава региона поручил министерству регионального развития Республики Алтай проработать с авиаперевозчиком вопрос приостановки регулярных авиарейсов по маршруту Горно-Алтайск – Кош-Агач – Горно-Алтайск до улучшения эпидемиологической обстановки в районе.
Кроме того, принято решение не госпитализировать пациентов, у которых анализ на коронавирус положительный, однако симптомов болезни нет. "Учитывая положительный опыт других регионов, в соответствии с приказом Минздрава РФ, лечение пациентов при бессимптомном течении заболевания теперь будет осуществляться на дому при наличии условий проживания, позволяющих соблюдать режим полной изоляции в течение 14 дней, и ежедневном контроле со стороны медработников и представителей Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Республика Алтай остается единственным регионом Сибири, в котором не зафиксировали ни одного летального исхода от COVID-19.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег ХорохординФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика АлтайГорно-Алтайск
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