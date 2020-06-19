В Республике Алтай продлили запрет на работу турбаз

БАРНАУЛ, 19 июн - РИА Новости. Глава Республики Алтай Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил запрет на работу туристических объектов до 2 июля 2020 года, ранее ограничения действовали до 22 июня, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.

"Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил запрет на работу туристических объектов в регионе до 2 июля включительно. Соответствующее распоряжение подписано в пятницу, 19 июня", - говорится в сообщении.

За последнюю неделю в Республике Алтай прирост новых случаев заболевания коронавирусом превысил 60%. С прошлой пятницы зарегистрировано 155 новых случаев, из которых 110 – у жителей Кош-Агачского района

"В настоящий момент эпидситуация остается очень сложной. Мы не можем приступить к следующему этапу открытия турбаз и других средств коллективного размещения, равно как и к полноценному возобновлению работы общепита", - цитирует Хорохордина оперштаб.

Также глава региона поручил министерству регионального развития Республики Алтай проработать с авиаперевозчиком вопрос приостановки регулярных авиарейсов по маршруту Горно-Алтайск – Кош-Агач – Горно-Алтайск до улучшения эпидемиологической обстановки в районе.

Кроме того, принято решение не госпитализировать пациентов, у которых анализ на коронавирус положительный, однако симптомов болезни нет. "Учитывая положительный опыт других регионов, в соответствии с приказом Минздрава РФ, лечение пациентов при бессимптомном течении заболевания теперь будет осуществляться на дому при наличии условий проживания, позволяющих соблюдать режим полной изоляции в течение 14 дней, и ежедневном контроле со стороны медработников и представителей Роспотребнадзора ", - говорится в сообщении.

Республика Алтай остается единственным регионом Сибири, в котором не зафиксировали ни одного летального исхода от COVID-19.