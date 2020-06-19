Штаб: кандидат в президенты Белоруссии Бабарико находится в СИЗО КГБ

МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Претендент на пост президента Претендент на пост президента Белоруссии , экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ, заявили РИА Новости в пятницу в штабе политика.

"Они оба сейчас находятся в СИЗО КГБ, и Виктор Дмитриевич, и его сын Эдуард", - сказал представитель штаба. Он уточнил, что информация о нахождении Бабарико в следственном изоляторе КГБ получена от сестры политика.

По словам собеседника агентства, на протяжении четверга к Бабарико и его сыну адвокатов так и не допустили. Другая информация по этому делу в настоящее время уточняется штабом, добавил он.

Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Бабарико возглавлял этот банк на протяжении 20 лет. Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан, по данным КГК, в связи с тем, что являлся "организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". Вместе с политиком был задержан и его сын Эдуард, который значится руководителем его инициативной группы по выдвижения кандидатом в президенты. Как отмечали в ведомстве, в том числе расследуется незаконный вывод более 430 миллионов долларов за несколько лет со счета Белгазпромбанка в банк в Латвии ABLV.

По уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком, задержаны около 20 человек, в том числе его топ-менеджеры, многие сотрудничают со следствием и дают показания против Бабарико как организатора преступной схемы, сообщали в КГК.

Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, на которых баллотируется Бабарико, между собой никак не связаны.