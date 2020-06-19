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Штаб: кандидат в президенты Белоруссии Бабарико находится в СИЗО КГБ
Претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ, заявили РИА Новости в пятницу в штабе политика. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:14
лидия ермошина
александр лукашенко
белгазпромбанк
минск
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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лидия ермошина, александр лукашенко, белгазпромбанк, минск, виктор бабарико, белоруссия, в мире

Штаб: кандидат в президенты Белоруссии Бабарико находится в СИЗО КГБ

09:40 19.06.2020 (обновлено: 10:14 19.06.2020)
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© AP Photo / Sergei GritsВиктор Бабарико
Виктор Бабарико
© AP Photo / Sergei Grits
Виктор Бабарико. Архивное фото
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ, заявили РИА Новости в пятницу в штабе политика.
"Они оба сейчас находятся в СИЗО КГБ, и Виктор Дмитриевич, и его сын Эдуард", - сказал представитель штаба. Он уточнил, что информация о нахождении Бабарико в следственном изоляторе КГБ получена от сестры политика.
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
Вчера, 17:10
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Бабарико
По словам собеседника агентства, на протяжении четверга к Бабарико и его сыну адвокатов так и не допустили. Другая информация по этому делу в настоящее время уточняется штабом, добавил он.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Бабарико возглавлял этот банк на протяжении 20 лет. Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан, по данным КГК, в связи с тем, что являлся "организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". Вместе с политиком был задержан и его сын Эдуард, который значится руководителем его инициативной группы по выдвижения кандидатом в президенты. Как отмечали в ведомстве, в том числе расследуется незаконный вывод более 430 миллионов долларов за несколько лет со счета Белгазпромбанка в банк в Латвии ABLV.
По уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком, задержаны около 20 человек, в том числе его топ-менеджеры, многие сотрудничают со следствием и дают показания против Бабарико как организатора преступной схемы, сообщали в КГК.
Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, на которых баллотируется Бабарико, между собой никак не связаны.
Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа. В рамках политической кампании по 19 июня включительно 13 претендентов на высший государственный пост собирают подписи для своего выдвижения кандидатами. В четверг глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что к настоящему времени два политика сдали в территориальные избиркомы необходимое число подписей – Бабарико и действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Минимум для регистрации составляет 100 тысяч достоверных подписей избирателей. Решение о регистрации кандидатами будет принимать ЦИК.
Здание головного офиса Белгазпромбанка в Минске
Вчера, 14:26
Эксперт оценил ситуацию вокруг кандидата в президенты Белоруссии Бабарико
6500325
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Лидия ЕрмошинаАлександр ЛукашенкоБелгазпромбанкМинскВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
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