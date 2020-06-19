На ВДНХ завершили ремонт павильона, где откроется парк "Союзмультфильма"

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Капитальный ремонт павильона "Семена" на Капитальный ремонт павильона "Семена" на ВДНХ , где откроется мультимедийный парк киностудии " Союзмультфильм ", завершен, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"В ходе проведения работ были полностью отремонтированы фасад общей площадью 1450 квадратных метров и кровля павильона, произведена замена 400 "квадратов" витражного остекления. Также специалисты привели в порядок главную входную лестницу и большую клумбу в цокольной части здания, в которой растет ель. Их разрушенные железобетонные основания были восстановлены и заново облицованы базальтом", - цитируют в пресс-службе Бирюкова

Отмечается, что обновленное здание оснастили современными системами водо- и электроснабжения, отопления, канализации, вентиляции, кондиционирования и пожарной охранной сигнализацией. Павильон также адаптирован для маломобильных групп граждан - установлены подъемник, лифт и пандусы. В здании размещены информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения.

Уточняется, что фасад павильона и клумбу украсили архитектурно-художественной подсветкой. Она представляет собой светодиодную ленту с 249 светильниками и будет работать в двух режимах: повседневном и праздничном. "В ходе капитального ремонта павильона была создана вся необходимая инфраструктура для открытия мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм". Интерьерная отделка полностью соответствует духу высоких технологий, которые планируется использовать", - цитируют в пресс-службе заммэра.

Здание павильона "Семена" на ВДНХ является объектом историко-градостроительной среды. Оно было построено в 1978 году по проекту советских архитекторов Зои Арзамасовой и Татьяны Петровой при участии инженера Дмитрия Земцова.