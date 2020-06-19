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Минкомсвязь обновила перечень сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь РФ опубликовала обновленный перечень социально значимых ресурсов, доступ к которым предоставляется бесплатно в рамках эксперимента, сократив его до... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:03
президентская библиотека имени б. н. ельцина
владимир путин
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:0:2391:1345_1400x0_80_0_0_b064aebe117454fe6af50d4e2bcf4d02.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президентская библиотека имени б. н. ельцина, владимир путин, москва, общество

Минкомсвязь обновила перечень сайтов с бесплатным доступом

10:03 19.06.2020
449
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 19 июн – РИА новости. Минкомсвязь РФ опубликовала обновленный перечень социально значимых ресурсов, доступ к которым предоставляется бесплатно в рамках эксперимента, сократив его до 371 с 391 ресурса, свидетельствуют данные на сайте министерства.
Минкомсвязь с 1 апреля по 1 июля проводит эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам. В утвержденном перечне значился 391 такой ресурс, однако министерство отмечало, что по мере необходимости список может изменяться. Пока проект распространяется только на фиксированный (домашний) интернет. При этом владельцы ресурсов, вошедших в перечень, должны создать отдельные версии сайтов, на которых будет отсутствовать трансляция потокового видео.
Как следует из опубликованного на сайте Минкомсвязи обновленного перечня ресурсов, он сокращен на 20 позиций – до 371 ресурса. "Перечень сокращен за счет мало востребованных у широкого круга пользователей ресурсов", - пояснили РИА Новости в Минкомсвязи.
Смартфон
16 января, 10:38Послание президента России Федеральному собранию
Спецпредставитель Путина оценил идею проекта "Доступный интернет"
В частности, в обновленный перечень не вошли: единая информационная система в сфере закупок zakupki.gov.ru, сервис проведения вебинаров "Вебинар.ру", система рекомендации контента Lentainform, информационный портал "Wi-fi", РИА "Sm-news", ряд сервисов в области здоровья ("ДокДок", "Здоровье.ру", Zdorovieinfo и т.д.) и ряд других интернет-ресурсов.
Вместе с тем перечень пополнился интернет-ресурсами, которых не было в первоначальном списке. Это, к примеру, официальный сайт "Победа! 75 лет", официальный сайт Национальных проектов России, Единая справочная система центров государственных и муниципальных услуг "Мои документы", официальный сайт Большой российской энциклопедии Минкультуры РФ, сайт президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина и ряд других. Также в перечень вошли "облегченные" версии сайтов телеканалов.
Инициатива проекта "Доступный интернет" - бесплатного доступа по всей территории страны к социально значимым отечественным интернет-сервисам - принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.
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Президентская библиотека имени Б. Н. ЕльцинаВладимир ПутинМоскваОбщество
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