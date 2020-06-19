Минкомсвязь обновила перечень сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь с 1 апреля по 1 июля проводит эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам. В утвержденном перечне значился 391 такой ресурс, однако министерство отмечало, что по мере необходимости список может изменяться. Пока проект распространяется только на фиксированный (домашний) интернет. При этом владельцы ресурсов, вошедших в перечень, должны создать отдельные версии сайтов, на которых будет отсутствовать трансляция потокового видео.