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Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:42
россия
сбербанк россии
экономика
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Кто-то переводит деньги ...через банкоматы?
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Всё им денег мало. Уже не знают, за что ещё взять комиссию.
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569060394_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_eaa2474af99be58a8036b1d44c0c52c8.jpg
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РИА Новости
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60
россия, сбербанк россии, экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

09:57 19.06.2020 (обновлено: 12:42 19.06.2020)
128853
© РИА Новости / Евгений ОдиноковБанкоматы в аэропорту Шереметьево
Банкоматы в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
Максимум комиссия составляет тысячу рублей вне зависимости от региона, уточняется на сайте Сбербанка.
В банке пояснили, что ввели новую систему со 2 июня. Теперь можно бесплатно переводить до 50 тысяч рублей в месяц, а затем купить подписку для бесплатных переводов или же платить комиссию в один процент с каждой транзакции. Но этот лимит не распространяется на переводы через банкомат.
Как отметили в кредитной организации, большинство клиентов совершают переводы при помощи "Сбербанк онлайн" и "СМС-банк". В этих случаях переводы до 50 тысяч в месяц остаются бесплатными.

"Этот ежемесячный лимит удовлетворяет потребности почти 90 процентов клиентов Сбербанка", — сказали в банке, добавив, что через банкоматы проходит только около одного процента от всех операций по переводу.

С 14 июня в России отменили так называемый банковский роуминг — теперь запрещается взымать комиссии за межрегиональные переводы внутри одной кредитной организации. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон в декабре прошлого года. Как следует из документа, размер комиссии при переводе между счетами клиентов одного банка не может быть обусловлен открытием счетов в разных структурных отделениях.
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3612178103759
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РоссияСбербанк РоссииЭкономика
Популярные комментарии
Кто-то переводит деньги ...через банкоматы?
19 июня, 10:17
Yurii
4021421577
Всё им денег мало. Уже не знают, за что ещё взять комиссию.
19 июня, 10:28
rroman-gricai
9800032
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