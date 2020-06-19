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За масками Uniqlo в Японии выстроились очереди
Очереди в магазины одежды Uniqlo в Японии выстроились в первый день продаж масок Airism, ко второй половине дня в свободной продаже их уже не было, передает... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:02
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353
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коронавирус covid-19, осака (город), япония, в мире

За масками Uniqlo в Японии выстроились очереди

09:34 19.06.2020 (обновлено: 10:02 19.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаСтарт продаж защитных тканевых масок в магазинах Uniqlo по всей Японии
Старт продаж защитных тканевых масок в магазинах Uniqlo по всей Японии
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
ТОКИО, 19 июн - РИА Новости, Екатерина Плясункова, Ксения Нака. Очереди в магазины одежды Uniqlo в Японии выстроились в первый день продаж масок Airism, ко второй половине дня в свободной продаже их уже не было, передает корреспондент РИА Новости.
"С утра было очень много людей. Ждали около 20 минут, чтобы войти. Но ближе к 11.30 стало свободно. Наверное, завтра будет больше людей, так как выходной", - сказала РИА Новости сотрудница головного магазина в Осаке на станции Умэда.
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У входа в магазин покупателя встречает объявление, что масок в продаже больше нет, а купить их может только тот, кто, отстояв очередь, успел получить талон. Их раздавали ожидающим в очереди, чтобы им гарантированно хватило масок. Оплату в кассе можно произвести только при наличии талона. И только после этого – получить у продавца товар из рук в руки. Как сообщили РИА Новости в одном из магазинов, за первую половину дня было распродано около 2 тысяч масок.
Во второй половине дня очереди исчезли вместе с масками. Сейчас в магазин можно войти свободно, и при желании получить талон, но уже только на послезавтра.
© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаСтарт продаж защитных тканевых масок в магазинах Uniqlo по всей Японии
Старт продаж защитных тканевых масок в магазинах Uniqlo по всей Японии
1 из 3
Старт продаж защитных тканевых масок в магазинах Uniqlo по всей Японии
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаСтарт продаж защитных тканевых масок в магазинах Uniqlo по всей Японии
Старт продаж защитных тканевых масок в магазинах Uniqlo по всей Японии
2 из 3
Старт продаж защитных тканевых масок в магазинах Uniqlo по всей Японии
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаСтарт продаж защитных тканевых масок в магазинах Uniqlo по всей Японии
Старт продаж защитных тканевых масок в магазинах Uniqlo по всей Японии
3 из 3
Старт продаж защитных тканевых масок в магазинах Uniqlo по всей Японии
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
1 из 3
Старт продаж защитных тканевых масок в магазинах Uniqlo по всей Японии
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
2 из 3
Старт продаж защитных тканевых масок в магазинах Uniqlo по всей Японии
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
3 из 3
Старт продаж защитных тканевых масок в магазинах Uniqlo по всей Японии
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Тех, кто решил пойти легким путем и не стоять в очереди, а купить маски в интернете, ждало разочарование: при вводе в поисковик словосочетания "маски Uniqlo" на странице компании появляются две строчки с извинениями за причиненные неудобства из-за плохой работы сайта в связи с большим числом обращений.
В одной упаковке за 990 иен (около 9 долларов) три маски. Их отличительной чертой стало то, что они сделаны из разработанного специально для жаркого японского лета материала Airism. До сих пор он использовался для нижнего белья, так как хорошо пропускает воздух и в нем не так жарко. Популярности маскам добавила и погода – температура выше 30 градусов установилась почти по всей территории страны, а рекомендации носить маски никто не отменял, специалисты опасаются, что ношение масок в жару может привести к росту тепловых ударов. -0-
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