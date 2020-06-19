Адвокатов осужденного за взятки экс-мэра Владивостока обвинили в шантаже

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Двум адвокатам осужденного экс-мэра Двум адвокатам осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева предъявлено обвинение в том, что они угрозами вынуждали сторону потерпевшего изменить показания, сообщает в пятницу региональный главк СК РФ.

В ходе рассмотрения дела в суде адвокаты "пытались путем обмана и угроз повлиять на представителя потерпевшего, чьи показания изобличали подсудимых, склоняя его донести до суда ложную и выгодную для Игоря Пушкарева позицию об отсутствии ущерба МУПВ "Дороги Владивостока", полагает следствие.

С этой целью адвокаты, по мнению следствия, "организовали оказание давления на представителя потерпевшего посредством должностных лиц администрации Владивостока". Однако их усилия оказались напрасны.

"Действия адвокатов прямо противоречили ряду законов РФ, в том числе Кодексу профессиональной этики адвокатов, согласно которым всякое вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия преследуется законом", - отмечает Следственный комитет.

Расследование по этим фактам близится к завершению. На случай, если по приговору суда обвиняемых оштрафуют, на их имущество наложен арест.

В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно.