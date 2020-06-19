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Адвокатов осужденного за взятки экс-мэра Владивостока обвинили в шантаже
Двум адвокатам осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева предъявлено обвинение в том, что они угрозами вынуждали сторону потерпевшего изменить... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:28
игорь пушкарев
следственный комитет россии (ск рф)
москва
владивосток
происшествия
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РИА Новости
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353
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игорь пушкарев, следственный комитет россии (ск рф), москва, владивосток, происшествия

Адвокатов осужденного за взятки экс-мэра Владивостока обвинили в шантаже

09:28 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Двум адвокатам осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева предъявлено обвинение в том, что они угрозами вынуждали сторону потерпевшего изменить показания, сообщает в пятницу региональный главк СК РФ.
В ходе рассмотрения дела в суде адвокаты "пытались путем обмана и угроз повлиять на представителя потерпевшего, чьи показания изобличали подсудимых, склоняя его донести до суда ложную и выгодную для Игоря Пушкарева позицию об отсутствии ущерба МУПВ "Дороги Владивостока", полагает следствие.
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С этой целью адвокаты, по мнению следствия, "организовали оказание давления на представителя потерпевшего посредством должностных лиц администрации Владивостока". Однако их усилия оказались напрасны.
"Действия адвокатов прямо противоречили ряду законов РФ, в том числе Кодексу профессиональной этики адвокатов, согласно которым всякое вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия преследуется законом", - отмечает Следственный комитет.
Расследование по этим фактам близится к завершению. На случай, если по приговору суда обвиняемых оштрафуют, на их имущество наложен арест.
В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно.
Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. Как доказало следствие, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. Общий ущерб следствие оценивало в сотни миллионов рублей, а в конечном итоге он превысил миллиард.
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